PUERTO MADRYN - SOFÍA DEVRIES

Revelaron la causa de muerte de la joven buceadora


La autopsia realizada alcuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que había desaparecido mientras realizaba buceo deportivo en Puerto Madryn, confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión (ahogamiento) y que no se detectaron signos de criminalidad ni intervención de terceros.

El cuerpo fue hallado este miércoles por la tarde por personal de la Prefectura Naval Argentina, tras varios días de intensa búsqueda por aire, agua y tierra en la zona donde había sido vista por última vez.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del Parque Submarino HU SHUN YU 809, a unos 25 metros de profundidad. El operativo fue encabezado por personal especializado de Prefectura, que trabajó a bordo del guardacostas GC-65 “Martín García” y contó con el apoyo de un vehículo operado de forma remota perteneciente a la empresa MARISCOPE Argentina S.A.

