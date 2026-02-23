CAPITAL HUMANO - SECRETARÍA DE TRABAJO

Revelan “un hecho delictivo” en la Secretaría de Trabajo


El Ministerio de Capital Humano informó, mediante un comunicado publicado en redes sociales, que hubo “un hecho delictivo” en la dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicado en el edificio situado sobre la calle 25 de Mayo 645.

La cartera comandada por Sandra Pettovello indicó que la situación sucedió, puntualmente, en las oficinas de atención al público del Programa Asistir, durante la madrugada del domingo.

“Según se constató, personas violentaron las rejas del ingreso al edificio y accedieron al interior del mismo por ese sector. En una primera inspección, se advirtió la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos sustraidos se encuentra actualmente en proceso de determinación, dado que se está realizando el inventario y conteo correspondiente”, indicaron.

