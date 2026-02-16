Registran por primera vez una ballena azul en Chubut



Por primera vez, se documentó la presencia de una ballena azul en el Parque Provincial Patagonia Azul de Chubut. El avistaje fue realizado por el equipo de conservación de Rewilding Argentina durante una salida rutinaria de monitoreo. El hallazgo marca un hito científico y de conservación, ya que nunca antes se había registrado esta especie dentro de los límites del parque.

El biólogo Tomás Tamagno relató que la jornada comenzó con avistajes de ballenas jorobadas y sei, pero entre ellas emergió una silueta mucho más grande: “Nos encontramos con esta ballena que sale del agua, pero esta era distinta, era gigante, muchísimo más grande que cualquier otra que hayamos visto”.

El animal más grande del planeta

La ballena azul (Balaenoptera musculus), considerada el animal más grande que jamás haya habitado la Tierra, puede alcanzar los 30 metros de largo y pesar entre 75 y 140 toneladas. Para dimensionar el hallazgo, Tamagno comparó: una ballena jorobada mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas. La diferencia de escala es abismal.

El ejemplar avistado probablemente corresponda a la subespecie Ballena Azul Antártica, que transita las aguas del Atlántico Sudoccidental.

Importancia para la conservación

La ballena azul está catalogada como “En Peligro” debido a que la cacería comercial del siglo XX redujo sus poblaciones a apenas el 2% del tamaño original en el hemisferio sur. Su recuperación es lenta y depende de la existencia de áreas marinas protegidas que ofrezcan corredores biológicos seguros frente a amenazas como las colisiones con embarcaciones.

El registro en Cabo Dos Bahías refuerza el valor del Parque Patagonia Azul como espacio clave para la biodiversidad marina. “Que la hayamos visto tan cerca de la costa es algo realmente raro y resalta muchísimo la importancia de este lugar para la conservación”, señaló Tamagno.

Misterios de un viajero oceánico

A diferencia de otras ballenas barbadas, la ballena azul se alimenta durante todo el año, consumiendo entre 3 y 5,5 toneladas de krill por día. Su biología en el Mar Argentino aún guarda incógnitas, por lo que este avistaje abre nuevas líneas de investigación.

El equipo reflexionó que la presencia del ejemplar podría indicar que encuentra alimento en estas aguas, aunque se trata de hipótesis preliminares.

Un día inolvidable

El avistaje fue celebrado como un regalo de la naturaleza y un incentivo profesional para los investigadores. “Fue un día increíble, rodeados de jorobadas que saltaban y con la aparición de este ejemplar. Estamos muy contentos de haber podido confirmar la presencia de la ballena azul dentro del Parque”, concluyó Tamagno.