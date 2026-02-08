Playa Unión será sede de una jornada por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut organiza una jornada de divulgación científica que se desarrollará el miércoles 11 de febrero, de 16 a 20 horas, en la Biblioteca Popular Asencio Abeijón de Playa Unión y el Centro de Interpretación de la Biodiversidad Aquavida. La propuesta está dirigida al público en general, con especial énfasis en la participación de niñas, niños y familias.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se conmemora cada 11 de febrero y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con implementación de la UNESCO y ONU-Mujeres, para reconocer el papel clave de mujeres y niñas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM) y promover su participación plena y equitativa. La fecha impulsa a los Estados e instituciones científicas a desarrollar acciones que reduzcan las brechas de género y fortalezcan entornos inclusivos. En línea con estos objetivos, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut promueve espacios de divulgación y encuentro con la comunidad para generar vocaciones tempranas, visibilizar trayectorias de científicas y acercar el conocimiento a la sociedad.

Objetivos

La actividad busca generar un espacio de encuentro entre la comunidad y el sistema científico-tecnológico provincial, promoviendo el acceso al conocimiento desde una perspectiva inclusiva y con enfoque de género. A lo largo de la jornada se realizarán charlas de divulgación y actividades abiertas, orientadas a reflexionar sobre las desigualdades históricas en la ciencia y a visibilizar el trabajo de mujeres científicas en el territorio.

Una de las charlas estará a cargo de la doctora Cynthia Cristina Gonzalez y la licenciada Antonella Melisa Lista, integrantes del Laboratorio de Botánica y de la Colección Herbario Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bajo el título “El rol de la mujer en la ciencia: equipo botánico”, la propuesta ofrece una mirada crítica sobre la producción de conocimiento científico, abordando las barreras estructurales que enfrentan las mujeres y la importancia de construir referentes para las nuevas generaciones.

Durante la charla, las expositoras compartirán su experiencia como equipo de trabajo en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, destacando el carácter colectivo, situado y territorial de la ciencia. Desde una lógica de comunicación cercana y accesible, se busca poner en tensión estereotipos persistentes y fortalecer una ciencia pública, federal y con perspectiva de género.

Además, la doctora María Eva Góngora, investigadora del Instituto de Investigación de Hidrobiología de la UNPSJB, brindará la charla “¿Quiénes somos y qué estudiamos las mujeres que integramos el Instituto de Investigación de Hidrobiología?”. La propuesta invita a reflexionar, desde la epistemología feminista, sobre las condiciones que hacen posible la participación de las mujeres en la ciencia y la importancia de la diversidad para la producción de conocimiento de calidad.

La jornada contará con la presencia de la doctora Macarena S. Valiñas, directora de la Estación de Fotobiología de Playa Unión (EFPU), quien dictará la charla titulada “Cambia, todo cambia: diversidad de miradas frente a los desafíos del cambio global”. EFPU es un espacio científico creado con el objetivo de estudiar los efectos de la radiación solar sobre diversos organismos. Desde este centro se realiza un monitoreo continuo de la radiación solar, cuyos datos resultan especialmente valiosos debido a su ubicación estratégica en cercanías del denominado “agujero de ozono”, lo que permite aportar información clave para los estudios fotobiológicos que se desarrollan en la región.

Los estudios de fotobiología en zonas patagónicas son relativamente escasos, lo que convierte a la EFPU en un centro de investigación único en su tipo y especialización en Sudamérica. Con una sólida producción científica y un fuerte intercambio académico tanto a nivel nacional como internacional, la estación se ha consolidado como un referente en este campo. En el marco de la jornada, también permanecerá abierto el Centro de Interpretación de la Biodiversidad Aquavida, que permitirá al público descubrir, de manera libre y gratuita, animales de la fauna marina, de agua dulce y terrestre de la Patagonia, sumando una propuesta educativa y recreativa para toda la comunidad.

Asimismo, se llevará a cabo la charla “Hacer visible lo invisible: mujeres investigando microplásticos en la Patagonia”, a cargo de las licenciadas Camila Tavano y Ayelén Costa, integrantes del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR – CONICET). La propuesta abordará el estudio de los microplásticos en ambientes patagónicos, poniendo en valor el trabajo de las mujeres científicas en el campo de la investigación marina y la importancia de visibilizar problemáticas ambientales emergentes desde una perspectiva científica y territorial.

Cronograma de actividades

16:00 hs – Paseo Botánico, a cargo de la doctora Cynthia Gonzalez y la Lic. Antonella Lista (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Trelew).

Lugar: El Elsa, Rawson.

17:00 a 19:00 hs – Stand de la Estación de Fotobiología de Playa Unión: ¡Tanta vida en una gota de agua!

Lugar: Biblioteca Popular Ascencio Abeijón.

17:00 a 19:00 hs – Stand de la Secretaría de Ciencia y Tecnología: “El mundo a través de la lupa”.

Lugar: Rambla de Playa Unión, en Aquavida.

17:00 hs – Taller “Microplásticos = Macroproblemas”, a cargo de las Lic. Ayelén Costa y Lic. Camila Tavano (Proyecto Sub).

Lugar: Aquavida.

17:30 hs – Visita guiada por la muestra de Aquavida, con énfasis en especies de interés pesquero, a cargo de la doctora María Eva Góngora (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Trelew).

Lugar: Aquavida.

18:00 hs – Charla “El rol de la mujer en la ciencia: equipo botánico”, a cargo de la doctora Cynthia Gonzalez y la Lic. Antonella Lista (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Trelew).

Lugar: Biblioteca Popular Ascencio Abeijón, Playa Unión.

18:30 hs – Charla “¿Quiénes somos y qué estudiamos las mujeres que integramos el Instituto de Investigación de Hidrobiología?”, a cargo de la doctora María Eva Góngora (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Trelew).

Lugar: Biblioteca Popular Ascencio Abeijón, Playa Unión.

19:00 hs – Charla “Cambia, todo cambia: diversidad de miradas frente a los desafíos del cambio global”, a cargo de la doctora Macarena Valiñas (Estación de Fotobiología de Playa Unión).

Lugar: Biblioteca Popular Ascencio Abeijón, Playa Unión.

19:30 hs – Charla “Hacer visible lo invisible: mujeres investigando microplásticos en la Patagonia”, a cargo de las Lic. Camila Tavano y Lic. Ayelén Costa (Centro para el Estudio de Sistemas Marinos – CESIMAR/CONICET).

Lugar: Biblioteca Popular Ascencio Abeijón, Playa Unión.