Península Valdés se prepara para otra Temporada de Orcas

Frente a una nueva temporada de orcas, en Península Valdés avanzan con una serie de mejoras en la Estación Operativa Punta Norte, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los puntos más emblemáticos del turismo de naturaleza en la provincia, ante una nueva temporada de orcas.

Los trabajos, desarrollados por Guardafaunas y personal de la Administradora del Área Natural Protegida Península Valdés, incluyen el reacondicionamiento integral de senderos y miradores, con tareas de pintura, recambio de maderas en pasarelas y puesta en valor de las estructuras existentes. Estas intervenciones buscan garantizar mayor seguridad para los visitantes y mejorar la circulación peatonal.

Además, se proyecta la ampliación del estacionamiento, contemplando una organización diferenciada para vehículos particulares y unidades de agencias de turismo. Esta medida permitirá ordenar el flujo durante los momentos de mayor afluencia, especialmente en los días de presencia de orcas, cuando Punta Norte concentra una importante cantidad de público.

Las obras forman parte de una planificación integral del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, orientada a acompañar el inicio de la temporada, reforzando la infraestructura del área protegida y consolidando a Península Valdés como uno de los principales escenarios del avistaje responsable de fauna marina a nivel internacional.

Temporada de Orcas

Todos los años, de marzo a mayo y en octubre y noviembre, Península Valdés es el escenario de una de las conductas predatorias más espectaculares de la vida salvaje en el planeta: el “varamiento intencional” de orcas para cazar crías de lobos o elefantes marinos, encallando sus cuerpos afuera del agua en marea alta.

Desde un mirador, esta exhibición de audacia de las orcas no deja a nadie indiferente. Es una técnica única en el mundo, observada por primera vez en 1974 y desarrollada por ellas en el Área Natural Protegida Península Valdés, pasando de generación en generación, agrupándose en familias bajo un matriarcado, en donde los jóvenes reciben una prolongada instrucción hasta que empiecen a practicarlo, a la espera de cachorros de otras especies con poca experiencia en el mar.

Cada 16 de marzo, la Provincia del Chubut celebra el Día Provincial de la Orca en Chubut, instituido en 2021 para conmemorar el último avistamiento en 2011 de «Mel», la orca macho más famosa que popularizó la técnica de varamiento intencional en Punta Norte.