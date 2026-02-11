Paro sorpresivo de pilotos contra la Reforma Laboral

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció, mediante un comunicado difundido por la red social X, un paro para este miércoles entre las 15 y las 18 en el Aeroparque Jorge Newbery y en Ezeiza, en rechazo a la Reforma Laboral, a la vez que ratificaron su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

La medida afectará a los vuelos programas, tanto en Aeroparque, como en Ezeiza para ese lapso horario y tendrá posteriormente consecuencias en los servicios posteriores a raíz del denominado “efecto dominó”, ya que los vuelos que no pudieron partir en el horario establecido, repercutirán en los horarios de retorno y, consecuentemente, en las nuevas partidas.

Contra la Reforma

Esta decisión de concretar una medida de fuerza, según indicó el gremio en el comunicado, responde a un rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado bajo el marco de sesiones extraordinarias. Según la cúpula sindical, las normativas propuestas vulneran derechos fundamentales del sector.

“En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h”, comienza señalando el comunicado difundido por la red social X.

“El punto de encuentro será en Av. Hipólito Yrigoyen y Pres. Luis Sáenz Peña, CABA, desde donde, junto a los Sindicatos Aeronáuticos y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), marcharemos hacia el Congreso”, agrega.

Y destacaron que, “esta medida se instruye en respuesta a la convocatoria, emitida por la CATT, a la cual estamos adheridos.