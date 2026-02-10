Nación aceptaría cambios en el proyecto de reforma laboral para lograr su aprobación

En las vísperas de la sesión en la Cámara de Senadores en la que dará tratamiento a la reforma laboral, el Gobierno discute hasta último momento el articulado del proyecto que tantas resistencias encuentra en más de un sector.

A esta altura de la discusión, la postura de resistir la introducción de cambios en el articulado redactado por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger ya no tiene tanto apoyo. Aunque el relato que se sostiene es rechazar la reducción del Impuesto a las Ganancias por orden directa del presidente Javier Milei, hay quienes se animan a confesar que el capítulo tributario no hace a la esencia de la reforma.

Lo cierto es que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, fue de las primeras en sostener la necesidad de dar lugar a consensos para su sanción. El pasado lunes, se reunió durante algunas horas con legisladores dialoguistas y hoy a las 14 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para definir los aspectos pendientes.

De esta forma, esta mañana se dieron cita en las oficinas del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los alfiles legislativos Patricia Bullrich y Martín Menem, pero también Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y el asesor presidencial, Santiago Caputo.