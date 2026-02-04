Murió una ciclista al ser embestida por una camioneta

Al cumplirse un año exacto de la muerte de Diego Danese en Puerto Madryn, Chubut vuelve a ponerse de luto por un ciclista; en este caso fue una mujer la víctima fatal cuando se trasladaba por la Ruta Provincial 7 a la altura de Gaiman y fue atropellada por una camioneta.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de una curva ubicada cerca de la Escuela Agrotécnica N° 733 “Benito Owen”, en el sector rural de Bryn Gwyn. Por causas que aún son materia de investigación, la ciclista fue impactada por una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la misma traza.

Como consecuencia de la violencia del impacto, la mujer falleció en el lugar. Personal sanitario acudió rápidamente tras el alerta, pero no pudo hacer nada para salvarle la vida, constatándose el deceso en el sitio del hecho.

La víctima fue identificada como una mujer oriunda de Gaiman, aunque hasta el momento no se difundieron oficialmente sus datos personales. La noticia generó profundo pesar en la comunidad local, ya que se trata de una zona frecuentada por vecinos, ciclistas y trabajadores rurales.

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría de Gaiman, junto a personal de Criminalística, montaron un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial 7 para resguardar la escena y permitir la realización de las pericias correspondientes. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras se llevaban adelante las tareas investigativas.

Los investigadores buscan establecer la mecánica del choque, las condiciones de visibilidad en ese tramo del camino y si existieron otros factores que hayan contribuido al desenlace fatal. La curva donde ocurrió el hecho es conocida por su circulación frecuente y por encontrarse en cercanías de un establecimiento educativo.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del conductor del vehículo involucrado.