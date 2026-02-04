Multimillonario qatarí compró 10.000 hectáreas patagónicas

En la meseta Baguales, a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche, el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cercano a la familia real de Qatar, concretó la compra de aproximadamente 10.000 hectáreas a través de la firma Baguales Acquisitions S.A. a fin de ejecutar un megaproyecto energético y residencial.

Contempla la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas, conocidas como ChiBa I, II y III, sobre el arroyo Baguales, con una capacidad estimada cercana a los 920 kilovatios, de acuerdo con el plan de inversión. Estas instalaciones cuentan con concesiones de uso de agua por 30 años, otorgadas por el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, y están pensadas para abastecer de energía al propio desarrollo residencial.

Turismo de lujo

Por otro lado, el plan de inversión de Qatar en América Latina incluye una residencia privada de lujo integrada a un exclusivo complejo turístico de montaña, diseñado bajo el concepto de autosuficiencia energética.

La inversión se asienta en una región de alto valor ambiental de América Latina, caracterizada por cursos de agua de montaña, biodiversidad sensible y paisajes prácticamente inalterados.

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió el año pasado con el embajador de Qatar en Argentina, Battal M. Al-Dosari. Durante el encuentro, abordaron temas relacionados con la fruticultura, la ganadería y la agricultura rionegrina, y exploraron oportunidades para fortalecer el intercambio comercial entre la provincia y el país de Medio Oriente. Weretilneck resaltó la calidad de la alfalfa, carnes, peras, manzanas y cerezas, productos con gran potencial de exportación a Qatar. Y se estableció una agenda de trabajo para impulsar el comercio bilateral y posicionar los productos rionegrinos en mercados internacionales.

Capitales del golfo Pérsico

Sin embargo, la relevancia del proyecto va más allá de la inversión en sí. Por un lado, refleja el creciente interés de capitales del Golfo Pérsico en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como la energía y el agua.

Por otro, reabre un debate sensible en la región, el equilibrio entre desarrollo, soberanía sobre los recursos naturales y participación social.

Como quiera que fuere, empresarios de Qatar se enfocaron, a partir del acercamiento, a mirar hacia el sur de América Latina, no solo como una oportunidad económica, sino también como un espacio donde proyectar desarrollos de largo plazo vinculados a la energía, el turismo y el control de recursos clave.

La región de América Latina, en este caso la Patagonia argentina, se consolidó, en las últimas décadas, como un territorio estratégico para la inversión extranjera. Su potencial energético la vuelven un destino atractivo para capitales provenientes de distintas partes del mundo, incluidos países como Qatar.