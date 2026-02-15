Madryn: Nueva convocatoria a productores gastronómicos

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn convocaron a vehículos gastronómicos que quieran formar parte del patio de comidas que se montará el viernes 20 y sábado 21 de febrero en el marco de la realización de Disco bajo las Estrellas, Volumen II y el Festival de Artistas Madrynenses, respectivamente que tendrán lugar en el Playón del Muelle Luis Piedra Buena. La presentación de propuestas está vigente hasta el 18 de febrero a las 12:30 horas en Mesa de Entradas del Municipio.

En esta oportunidad, se dispondrán ocho espacios para vehículos gastronómicos, destinados a la venta exclusiva de comidas y bebidas sin alcohol y tres vehículos con expendio de bebidas exclusivamente, además se dispone de espacio para cuatro carpas o gazebos, orientados a la comercialización de productos comestibles sin manipulación de alimentos.

Las personas interesadas deberán solicitar la planilla de inscripción, junto con los costos, bases y condiciones, a la Dirección de Comunicación y Eventos de la Secretaría de Turismo, a través de WhatsApp al 280 4193822. Posteriormente, deberán presentar la documentación completa en Mesa de Entradas del Municipio para su correspondiente evaluación, dentro del plazo establecido.

Cabe destacar que el paseo gastronómico funcionará el viernes 20 y sábado 21 de febrero desde las 18 horas hasta la 01 en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena. Allí se desarrollará la segunda presentación del verano de DJ Pich y distintos artistas locales serán los protagonistas del Festival de Artistas Madrynenses, cerrando la temporada de verano en la ciudad en cuanto a shows masivos abiertos al público.