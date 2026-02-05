Madryn anunció la agenda de eventos para estos carnavales

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó una reunión en la que se diagramaron distintas acciones de cara al gran abanico de alternativas que se desarrollará en la ciudad durante el fin de semana largo de carnavales.

Al respecto, el Intendente dijo: “Estamos atravesando una Temporada de Verano muy buena, con muchas alternativas, propuestas y actividades que son disfrutadas por nuestros vecinos y por quienes nos visitan. En un contexto complicado, planificamos distintas iniciativas y los resultados están siendo muy positivos”.

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Para el fin de semana largo de carnavales, en el que ya estaremos entrando en la etapa final de la temporada estival, volveremos a contar con un gran abanico de propuestas, con eventos culturales, deportivos y recreativos que serán disfrutados por miles de personas”.

El cronograma

– Viernes 13: “Verano, Mar y Libros”, con Florencia Echeves en el Ecocentro Puerto Madryn.

– Del viernes 13 al domingo 15: Copa de Verano de Equitación en el Club de Equitación de Puerto Madryn.

– Del viernes 13 al lunes 16: Torneo Patagónico de Pelota Paleta en el Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico.

– Sábado 14 y domingo 15: Madryn Comestible y Mercado Cultural en el Playón Recreativo.

– Del sábado 14 al lunes 16: Feria con Sabor a Madryn en el Parador Municipal.

– Sábado 14 y domingo 16: Evento de autos tuning en la costanera.

– Sábado 14 y domingo 15: Torneo de Maxibásquet en el Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico.

– Domingo 15: Triatlón en el frente costero.

– Lunes 16: Carnaval del Mar sobre el Boulevard Brown entre las Bajadas 2 y 3.

– Martes 17: Ciclo de Cine Italiano en el Parador Municipal y Copa de Campeones de Equitación en la Bajada 7.