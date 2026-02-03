Los gallegos también pescan ilegalmente en Argentina

Según consignó la web especializada Parte de Pesca, la Prefectura Naval Argentina detectó este domingo y por 45 minutos, dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), al barco pesquero Playa Da Cativa (IMO: 8802349) de la armadora española Moradiña S.L. en maniobras y a velocidad compatibles con actividades de faena de pesca.

El episodio ocurrió en aguas argentinas a la altura del Golfo San Jorge, frente a Chubut, teniendo en cuenta que 72 horas antes, la autoridad marítima había advertido y notificado al capitán el buque, con bandera del Reino de España, para que desistiera de continuar operando tan al límite de la Milla 200.

El BP Playa Da Cativa opera habitualmente desde el puerto de Montevideo, siendo su armadora la empresa Moradiña S.L., con sede en Cangas de Morrazo, en la provincia de Pontevedra, España, la cual revela en su website que pesca en el caladero de las Islas Malvinas, donde tiene como especies objetivo merluza hubbsi, merluza de cola, rosada, bertorella y pota.

Permiso inglés

En otras palabras, este barco gallego detectado frente a Chubut pesca en Malvinas con licencia otorgada por el ilegítimo gobierno británico que usurpa el archipiélago argentino.

Como se sabe, el régimen ilegal de pesca autorizado unilateralmente por el Reino Unido en Malvinas, otorga anualmente un centenar de licencias y cupos de pesca (ITQB, Individual Transferable Quota), por un plazo de vigencia de un cuarto de siglo. Alrededor de 150 embarcaciones están autorizadas a pescar en la zona de exclusión. (Fuente: Parte de Pesca)