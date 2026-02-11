CRUCEROS

Los buques Celebrity Equinox suman otra recalada en Madryn

En el marco de la temporada de cruceros que se desarrolla en la provincia, este miércoles 11 de febrero Chubut sumó una nueva escala del buque de pasajeros Celebrity Equinox, que concretó su quinta recalada de las siete previstas en Puerto Madryn.
La embarcación, de bandera de Malta y 317 metros de eslora, amarró minutos antes de las 7 horas sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, procedente de las Islas Malvinas, transportando a bordo 2.773 pasajeros y 1.212 tripulantes.
Durante su permanencia en la ciudad del Golfo Nuevo, los visitantes podrán recorrer los principales atractivos turísticos de la zona y la región, generando un importante movimiento en el sector comercial, gastronómico y de servicios. El buque tiene previsto zarpar a las 16 horas con destino a Montevideo, Uruguay.

 

