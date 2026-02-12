La Feria GustAR en Buenos Aires reunirá a productores de diversas provincias argentinas

El sábado 14 y domingo 15 de febrero, en el marco de la apertura anual de las actividades del Palacio Libertad, se realizará la Feria GustAR.

De 18 a 22 horas, el Palacio Libertad volverá a convertirse en punto de encuentro para celebrar una nueva edición de la Feria GustARun evento pensado para disfrutar en familia.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer una feria que congrega a productores y elaboradores de alimentos regionales de todo el país. Frutos secos, dulces, alfajores, quesos, chacinados, helados, infusiones y empanadas que serán parte de una amplia oferta que invita a degustar y adquirir productos representativos de las distintas regiones argentinas. Varias de estas especialidades cuentan con el sello de Indicación Geográfica (IG), que certifica su calidad y origen.

La feria

GustAR es un programa impulsado por la secretaría de Turismo y Ambiente, la secretaria de Cultura y la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, tiene como objetivo promover y poner en valor el patrimonio gastronómico argentino. A través de políticas públicas transversales e interinstitucionales, el programa fortalece los sistemas alimentarios locales, reconociendo sus tradiciones, su capacidad de innovación y su impacto en la actividad turística.

La propuesta gastronómica estará acompañada por una programación musical diversa que incluirá rock, pop, cumbia, baladas y reggaetón, con la participación de bandas y solistas que aportarán ritmo y energía a cada jornada, generando un clima ideal para compartir y celebrar.

Además, la Biblioteca Móvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) ofrecerá un espacio de lectura para todas las edades, sumando una dimensión cultural que complementa la experiencia gastronómica y musical.

La Feria GustAR invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos noches donde los sabores, la música y la cultura se encuentran en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.