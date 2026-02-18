Hallaron el cuerpo de Sofía, la buceadora desaparecida en el Golfo Nuevo



Hallaron el cuerpo de Sofía Devries, la joven buceadora de 23 años que era intensamente buscada desde que desapareció mientras realizaba una capacitación de buceo en aguas del Golfo Nuevo. El hallazgo, según supo de fuentes oficiales Canal 12, fue en la zona de Punta Cuevas.

La información fue confirmada antes de las 15 por el fiscal jefe, Álex Williams, quien solo precisiones sobre el desenlace del operativo de rastrillaje que se desarrolló durante varios días con la participación de múltiples fuerzas y equipos especializados.

Según la información preliminar, que compartió el MPF, la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

Este miércoles, los equipos lograron localizar el cuerpo, poniendo fin a la angustiante búsqueda y generando un profundo impacto en la comunidad local, que había seguido el caso con gran expectativa y solidaridad hacia la familia de la joven.

Ahora se avanzará con las pericias correspondientes para determinar las causas precisas del fallecimiento.

Fuente: Canal12