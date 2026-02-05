Gremios navales amenazan con fuertes medidas por una importante reducción salarial

El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) se declaró en “estado de alerta y movilización” en Chubut debido al aumento del 100% del canon pesquero del langostino que, según afirmaron, afecta los gastos de embarcación y los salarios de los trabajadores embarcados.

En un comunicado, indicaron que en caso de que se aplique podrían tomar medidas de acción directa junto al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU),

La voz de los gremios

Jorge Maldonado, secretario regional en Rawson, adelantó que “quieren aumentar el canon pesquero del langostino de $1200 a $3000,13 por kilo de manera retroactiva al 1 de diciembre de 2025”, mediante la Resolución 0476/25 de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH).

Este crecimiento impacta de manera directa en los salarios, explicó, dado que los embarcados pagan un 50% del mismo.

En ese sentido, los gremios denunciaron que esta suba se produciría debido a que la provincia se estaría haciendo cargo de las indemnizaciones de “trabajadores mal desvinculados” de la firma Red Chamber S.A.

Serían “indemnizaciones de cientos de millones de pesos, lo que es irracional y expone los desmanejos de los fondos públicos, que luego pretenden ser absorbidos por incrementos absurdos”, aseveraron.

Por su parte, el secretario general del SICONARA, Mariano Vilar, aseguró que “en una provincia donde el Gobernador va a apoyar la reforma laboral y en donde la única variable de ajuste sigue siendo el bolsillo del trabajador no nos sorprende que se pretendan tomar estas decisiones”.

Y agregó: “Vamos a hacer lo imposible porque la reforma laboral no salga y porque el trabajador no siga siendo la única variable de ajuste”.