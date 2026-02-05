Gendarmería descubrió piezas arqueológicas en San Juan

Personal de la Sección «Las Flores» dependiente del Escuadrón 25 «Jáchal», realizaba una patrulla eventual pedestre por sectores aledaños al Grupo «Guardia Vieja», ubicado sobre la Ruta Nacional N° 150, en la localidad de Las Flores, departamento Iglesia, provincia de San Juan. Durante el recorrido por la zona, constataron la presencia de lo que se denomina como «pinturas rupestres» o petroglifos. Estos vestigios arqueológicos representan manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos originarios que habitaron la región.

De inmediato, los funcionarios se comunicaron con el Área Técnica Arqueológica de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan, quien orientó efectuar la georreferenciación del hallazgo para su correspondiente relevamiento y registro oficial.

En otro operativo, integrantes del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 25 «Jáchal» y de la Sección «Angualasto», realizaba una patrulla motorizada y pedestre en la localidad de Angualasto cuando constataron el hallazgo de una conana (recipiente de piedra utilizado para moler alimentos) y dos piedras morteros con sus respectivas manos de piedra, pertenecientes a pueblos originarios de las culturas Huarpe y Diaguita que habitaron la región cordillerana.

Finalmente, los uniformados se comunicaron con la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan, quien impartió directivas para efectuar la georreferenciación y medición precisa de los elementos hallados, a fin de proceder al relevamiento técnico correspondiente y garantizar la preservación de estos importantes vestigios del patrimonio cultural argentino.