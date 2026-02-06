FOPEA «respondió» a la «Oficina de Respuesta Oficial»

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que reúne a gran parte de los periodistas de Argentina, reaccionó a la creación de la «Oficina de Respuesta Oficial» y expresó su «profunda preocupación y rechazo». Y advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un `tribunal de la verdad`” y remarcó que «resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia».

«El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una «verdad oficial» indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre», agregaron.

“Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica. Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial”, indicó FOPEA.