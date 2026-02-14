Fin de semana en el Museo Municipal de Puerto Madryn

Este fin de semana, el Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn tendrá horario especial para el sábado 14 y domingo 15 de febrero. La sala, ubicada en Avenida Roca 444, abrirá sus puertas de 17 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

Asimismo, el domingo a las 19 horas se realizará el ciclo “Charla al pie de obra”, que consistirá en un recorrido por la muestra Cartografías de la orilla, junto a la artista María Laura Bratoz. La mencionada artista cuando habla de sí misma señala, “nací en Buenos Aires en 1958, arquitecta de profesión y artista plástica. Desde 1993, la Patagonia me acogió en Puerto Santa Cruz y luego en Puerto Madryn, donde resido actualmente. Mi vida y mi arte han crecido juntos en estas tierras. A medida que me integraba a la Patagonia, mi pintura se volvió más íntima, fusionando elementos naturales y humanos en una expresión auténtica”.

Bratoz agrega, “las vastas extensiones, los horizontes infinitos y la inmensidad de las estepas inspiran mis obras, que también reflejan los rincones acogedores de las estancias, las cocinas a leña y la arquitectura típica de chapa y madera. Para mí, cada cuadro es una historia cargada de emociones, y deseo que quien lo contemple pueda recordar y descubrir su propia historia. En definitiva, busco capturar en mis pinturas tanto lo visible como lo invisible, esas sensaciones que hacen que estas tierras sean algo más que un paisaje: una experiencia llena de vida y emoción”.