Etcheverry va por un lugar en la gran final del ATP 500 de Río



El tenista argentino Tomás Etcheverry (8°) buscará meterse en la gran final del ATP 500 de Río este sábado, cuando se enfrente con el checo Vit Kopriva.

Según supo la Argentina Noticias Argentinas, el encuentro que se llevará a cabo en el estadio Guga Kuerten está programado para las 17 (hora de Argentina) y representa una muy buena oportunidad para el oriundo de La Plata, que este fin de semana quiere conquistar su primer título ATP.

En su camino hacia las semifinales, Etcheverry derrotó a su compatriota Francisco Comesaña en tres sets, mientras que luego superó al lituano Vilius Gaubas y al portugués Jaime Faria.

El argentino atraviesa un buen momento, ya que la semana pasada alcanzó las semifinales en el Argentina Open, donde fue superado por su compatriota y luego campeón Francisco Cerúndolo.

Estos buenos resultados en semanas consecutivas le permitieron a Etcheverry quedar con un pie y medio en el top 40, e incluso con chances de acercarse a los 30 mejores del mundo.

Del otro lado estará Kopriva, que en las primeras rondas derrotó al brasilero Gustavo Heide, al argentino Román Burruchaga y al también argentino Juan Manuel Cerúndolo, todos ellos en sets corridos.

Después de este partido y no antes de las 19 será la otra semifinal, en la que se medirán el peruano Ignacio Buse y el chileno Alejandro Tabilo.

Buse es la gran sorpresa de este torneo, ya que en sus últimas dos presentaciones eliminó al crédito brasilero Joao Fonseca y al italiano Matteo Berrettini, dos jugadores con una potencia descomunal en sus golpes. Su oponente será Tabilo, quien va en busca de su cuarto título a nivel ATP.