El presidente interino de Perú rechazó otorgar indulto a Pedro Castillo



El flamante presidente interino de Perú, José Balcázar, rechazó este viernes la posibilidad de conceder un indulto al ex mandatario Pedro Castillo, condenado a prisión por conspiración para la rebelión.

Conforme a un comunicado oficial difundido por el nuevo gobierno, “no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de una persona procesada o condenada”.

En este sentido, se resalta que “nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!”, según informó el sitio DW.

Castillo insistió que es inocente y que por esa razón debería estar en libertad. “Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”, afirmó el ex jefe de Estado sobre la sentencia en su contra.

En diciembre de 2022, el entonces mandatario intentó disolver el Congreso, tras lo cual el propio Legislativo lo destituyó. Posteriormente, fue detenido y procesado.

La petición de Castillo, quien está preso en el penal de Barbadillo, se produce después de que Balcázar fuera elegido por el Congreso de Perú como presidente interino del país luego de la destitución de José Jerí.

Balcázar es integrante de Perú Libre, el mismo partido político de izquierda que postuló a Castillo en las elecciones de 2021. Su llegada al Ejecutivo se suma a una década de inestabilidad política en Perú y ocurre a menos de dos meses de las elecciones del domingo 12 de abril.