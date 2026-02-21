El incendio al sur de Puerto Madryn fue contenido

El incendio rural que se inició el viernes al sur de Puerto Madryn, precisamente en la zona de Bajo Simpson, fue oficialmente declarado contenido durante la mañana de este sábado, tras un intenso operativo que se extendió durante toda la noche y la madrugada, con la participación de múltiples cuarteles de la zona.

Según el parte oficial emitido a las 9:30, durante las últimas horas trabajaron en el lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, cinco de Trelew, además de personal de los cuarteles de Rawson, Gaiman y Dolavon, en un despliegue coordinado que permitió frenar el avance del fuego y proteger sectores sensibles.

Fuente: Canal12