El expríncipe Andrew fue arrestado por su vínculo con Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe y hermano del actual rey Carlos III, fue arrestado por un presunto caso de mala conducta en un cargo público debido a su relación con Jeffrey Epstein.

Según informó la BBC y confirmó la policía, la investigación se centra en la información que el entonces príncipe habría pasado al millonario pederasta en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno.

La policía ha confirmado el arresto identificando al expríncipe como “un hombre de unos 60 años de Norfolk” bajo sospecha de mala praxis en un cargo público y está registrando sus mansiones en Berkshire y Norfolk.

Los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Donald Trump muestran mails en los que Mounbatten-Windsor le enviaba a Epstein a través de colaboradores información confidencial del Gobierno, entre los que se encuentra un acuerdo entre el banco Royal Bank of Scotland y la empresa automovilística Aston Martin. También compartió informes sobre Vietnam, Singapur y China, que eran parte de su actividad pública.

En ese contexto, y por la presión de las víctimas y el Gobierno británico, el rey Carlos III aceptó quitarle todos los títulos a su hermano, incluido el de príncipe, y le cambió de mansión, a otra más pequeña en Sandringham, en el este de Inglaterra.