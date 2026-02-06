Cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse

Por primera vez, un estudio de la OMS y su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) pone cifras al riesgo de cáncer atribuible a causas prevenibles como el tabaco, las infecciones, el alcohol y la contaminación ambiental.

«Examinando los patrones entre países y grupos poblacionales, podemos proporcionar a gobiernos e individuos información más específica para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que comiencen”, afirmó el doctor Partha Sarathi Ilbawi, responsable del equipo de Control del Cáncer de la OMS y autor del estudio publicado con motivo del Día Mundial del Cáncer.

El análisis examinó 30 causas prevenibles en 185 países y 36 tipos de cáncer, entre ellas el tabaquismo, el consumo de alcohol, un índice de masa corporal elevado, la inactividad física, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones con potencial cancerígeno.

Tabaco, infecciones y alcohol, los principales riesgos

La investigación identifica el tabaco como la principal causa prevenible de cáncer, responsable del 15% de los nuevos casos a nivel mundial. Le siguen las infecciones cancerígenas, que representan el 10%, y el consumo de alcohol, con un 3%. Tres tipos de cáncer , pulmón, estómago y cuello uterino, concentraron casi la mitad de los casos prevenibles.

El cáncer de pulmón se asoció principalmente al tabaquismo y a la contaminación del aire; el de estómago, a la infección por Helicobacter pylori; y el de cuello uterino, mayoritariamente al virus del papiloma humano (VPH).

Desigualdades por sexo y región

El informe pone de relieve importantes diferencias por sexo. La carga del cáncer prevenible fue significativamente mayor en hombres (45%) que en mujeres (30%). En ellos, el tabaquismo explicó casi una cuarta parte de los nuevos casos, mientras que en las mujeres destacaron las infecciones, seguidas del tabaco y el exceso de peso.

Las diferencias regionales también fueron marcadas. Entre los hombres, Asia Oriental registró la mayor proporción de cáncer prevenible (57%), mientras que América Latina y el Caribe presentaron la más baja (28%). En las mujeres, los porcentajes oscilaron entre el 24% en el norte de África y Asia Occidental y el 38% en África subsahariana.

Prevención como prioridad sanitaria

Los autores destacan la importancia de reforzar la prevención adaptada a cada contexto, con medidas como un mayor control del tabaco y el alcohol, la vacunación contra el VPH, la mejora del aire y entornos más saludables. Una acción coordinada podría evitar millones de casos y reducir la carga global del cáncer.