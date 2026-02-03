¿Cuáles son los riesgos de tener aves silvestres en casa?

La tenencia de aves silvestres en viviendas particulares sigue siendo una costumbre arraigada en muchos hogares argentinos. Sin embargo, los especialistas advierten que se trata de una práctica ilegal y peligrosa, con impactos directos en la salud pública, el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad.

Mantener aves de caza o autóctonas fuera de su entorno natural está prohibido por ley y representa un riesgo sanitario y ambiental. Entre las aves autóctonas que suelen ser capturadas y comercializadas ilegalmente se encuentran los cardenales, jilgueros, reinas mora, reyes del bosque, zorzales y tordos. El loro chaqueño y urracas tucumanas, provenientes de otras regiones del país, también aparecen en el mercado informal.

Pero no todas las aves están prohibidas, especies como canarios, diamantes, calafates y cotorritas australianas, provenientes de criaderos habilitados, pueden mantenerse legalmente en los hogares, ya que no se extraen de la fauna silvestre.

Riesgos sanitarios

Las aves silvestres capturadas directamente de la naturaleza carecen de controles veterinarios y pueden portar parásitos y enfermedades bacterianas transmisibles a las personas.

Una de las más frecuentes es la psitacosis, presente en loros y catitas, que puede provocar cuadros respiratorios graves en humanos.

Muchas de estas enfermedades son zoonóticas, es decir, se transmiten de animales a personas, y pueden complicarse seriamente si no se detectan a tiempo.

Por ello, los especialistas subrayan la importancia de adquirir aves únicamente en criaderos autorizados, con documentación oficial de la Secretaría de Ambiente que certifique su origen legal y estado sanitario.

También destacan que un ave en cautiverio depende totalmente de la persona que la tiene. Factores como la alimentación, temperatura, exposición al sol, espacio y dieta son determinantes para su salud. Sin asesoramiento adecuado, es fácil cometer errores que derivan en enfermedades o muerte.

Además, muchas personas desconocen que algunas aves pueden vivir diez años o más, lo que implica un compromiso de largo plazo.

Marco legal en Argentina

La tenencia, captura y comercio de aves silvestres está regulada por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, que prohíbe expresamente estas prácticas sin autorización.

La Ley 22.421 prohíbe la tenencia, tránsito, comercio y captura de fauna silvestre y la Ley 14.346 (Maltrato Animal) sanciona actos de crueldad, incluyendo cautiverio en condiciones inadecuadas.

Sanciones: mantener aves silvestres enjauladas puede resultar en penas de prisión (15 días a 1 año) y multas.

La captura y tenencia de aves silvestres no solo es un delito, sino que también amenaza la biodiversidad, la salud pública y el bienestar animal. La clave está en la tenencia responsable, que comienza por respetar la ley y optar siempre por animales de criadero.