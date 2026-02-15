Ciclo de cine italiano en el Parador Municipal de Madryn

El martes 17 de febrero desde las 21 horas, en el Parador Municipal, ubicado en la bajada 9 de Puerto Madryn, se realizará la proyección de dos mediometrajes en el inicio del ciclo de cine italiano.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, en este caso es un doble programa dedicado al cine italiano para descubrir dos obras breves y singulares de autores fundamentales, donde el humor, la ironía y la mirada crítica conviven con una fuerte impronta autoral.

El programa estará integrado por “Las pupilas” dirigida por Alice Rohrwacher, con una duración de 38 minutos. Ambientada en un internado religioso durante la posguerra, la película sigue a un grupo de niñas que esperan con ansiedad un regalo especial de Navidad. Entre la disciplina estricta y el deseo infantil, la historia construye un delicado retrato sobre la obediencia, la tentación y la imaginación, con el tono poético y humanista característico de Rohrwacher.

El restante mediometraje es “Las tentaciones del doctor Antonio”. Dirigido por Federico Fellini, con una duración de 15 minutos, trata sobre un moralista obsesionado con el orden y la corrección pública que ve alterada su rutina cuando un enorme cartel publicitario de una mujer voluptuosa irrumpe en su barrio. Con humor grotesco y espíritu satírico, Fellini construye una fábula sobre el deseo reprimido, la hipocresía social y la batalla entre moral y fantasía.