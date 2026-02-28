Cerúndolo se impuso ante Nava y se metió en semifinales del Chile Open

El tenista argentino Francisco Cerúndolo ratificó su gran presente y avanzó a las semifinales del Chile Open tras aplastar al estadounidense Emilio Nava por un contundente doble 6-1 en los cuartos de final disputados este viernes en Santiago.

El argentino, actual número 19 del ranking mundial, necesitó apenas una hora y siete minutos para resolver un partido sin equivalencias, en donde dominó desde el inicio, quebró cinco veces el servicio rival y no cedió nunca su saque ante un adversario que acumuló 31 errores no forzados y nunca encontró respuestas.

Además, otro tenista argentino clasificado a las semifinales es Sebastián Báez (3), que dejó en el camino al jugador local Alejandro Tabilo (8) por 7-6 (2) y 6-1.

Cerúndolo continúa así una semana perfecta, luego de su sólido debut ante Elmer Moller, y confirma el nivel que ya había mostrado tras su consagración en el Argentina Open.

Además, Cerúndolo llegó al torneo chileno con escasa actividad reciente debido a una sobrecarga en la espalda que lo obligó a retirarse días atrás en Río, según supo la Agencia Noticias Argentinas, pero en Santiago volvió a mostrarse pleno físicamente.

Con esta victoria, el porteño de 27 años igualó la instancia alcanzada en 2025 y ahora buscará dar un paso más: en semifinales enfrentará al alemán Yannick Hanfmann, quien previamente derrotó al lituano Vilius Gaubas por 3-6, 6-2 y 6-2. El historial favorece al argentino por 4-1.

La jornada continuará con el duelo italiano entre Andrea Pellegrino y Luciano Darderi, mientras que el cierre tendrá presencia argentina con Sebastián Báez enfrentando al local Alejandro Tabilo. El ganador de ese cruce disputará la otra semifinal.

Por su lado, Sebastián Báez se acercó a un triunfo de defender su actuación en el torneo chileno del año pasado, en el que había alcanzado la final, al derrotar a Alejandro Tabilo.

Enfrentando a un duro rival, con mucha experiencia, golpes cargados de efecto y en un buen momento luego de un 2025 complicado, el primer set no tuvo quiebres, con apenas dos break points.

Llegado el tie-break, el argentino se mostró muy solido al ganar todos los puntos con su servicio, además de tres de los cinco que jugó con el saque de su rival, para sentenciar el desempate en 7-2 a su favor.

El desarrollo del segundo set fue diferente. Luego de apenas media hora de juego, Báez se quedó con dos quiebres, el último de ellos sin recibir puntos, y ganó los últimos ocho puntos de manera consecutiva, para sentenciar su pase a la semifinal.

En la antesala de la final, Sebastián Báez deberá repetir la semifinal del Argentina Open: se medirá con el ítalo-argentino Luciano Darderi, que viene de dejar en él amino al italiano Andrea Pellegrino por 6-2, 3-6 y 6-2.