JUAN MANUEL CERÚNDOLO - RIO OPEN - TENIS

Cerúndolo cayó ante Kopriva y quedó fuera del Río Open

El tenista Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras caer en sets corridos frente al checo Vít Kopřiva.

El argentino, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial, perdió por 6-4 y 6-4 en un partido donde su rival mostró mayor solidez en los momentos decisivos y aprovechó las oportunidades de quiebre que se presentaron.

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de superar al italiano Luciano Darderi y al alemán Yannick Hanfmann, resultados que habían confirmado su crecimiento sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, Kopriva mantuvo un nivel regular durante todo el encuentro y controló el desarrollo sin ceder ventajas.

El checo tuvo una rápida revancha en Sudamérica, ya que semanas atrás había sido eliminado en el Argentina Open por Francisco Cerúndolo, hermano mayor de Juan Manuel y campeón de ese certamen. En Río logró dos victorias consecutivas frente a tenistas argentinos y avanzó a semifinales.

La presencia nacional continuará en el torneo con Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, quienes buscarán meterse entre los cuatro mejores y sostener la representación argentina en el cuadro principal.

OPINIÓN

Despreciando la ética del monólogo narcisista

Despreciando la ética del monólogo narcisista

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados por chubut, REFORMA LABORAL

Reforma laboral by Chubut
Etiquetas: Andrés Pedro Arbeletche, chubut, Ignacio Torres, Pesca

Torres desplazó a Arbeletche de Pesca
Etiquetas: Gustavo Sastre, IMAGEN POSITIVA

Gustavo Sastre con imagen positiva

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Javier Milei, tour de la gratitud, Tucumán

Milei lleva el ‘Tour de la Gratitud’ a Tucumán
Etiquetas: gendarmería, paquete bomba

Explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería
Etiquetas: diputados por chubut, REFORMA LABORAL

Reforma laboral by Chubut