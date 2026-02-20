Cerúndolo cayó ante Kopriva y quedó fuera del Río Open

El tenista Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras caer en sets corridos frente al checo Vít Kopřiva.

El argentino, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial, perdió por 6-4 y 6-4 en un partido donde su rival mostró mayor solidez en los momentos decisivos y aprovechó las oportunidades de quiebre que se presentaron.

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de superar al italiano Luciano Darderi y al alemán Yannick Hanfmann, resultados que habían confirmado su crecimiento sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, Kopriva mantuvo un nivel regular durante todo el encuentro y controló el desarrollo sin ceder ventajas.

El checo tuvo una rápida revancha en Sudamérica, ya que semanas atrás había sido eliminado en el Argentina Open por Francisco Cerúndolo, hermano mayor de Juan Manuel y campeón de ese certamen. En Río logró dos victorias consecutivas frente a tenistas argentinos y avanzó a semifinales.

La presencia nacional continuará en el torneo con Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, quienes buscarán meterse entre los cuatro mejores y sostener la representación argentina en el cuadro principal.