Cerca de 3 millones de turistas viajaron durante el feriado de Carnaval

En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el número de turistas que viajó, creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, dejó cifras récord: viajaron cerca de 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.

El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).

Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no.

Feriado récord

Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la costa y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país.

Los datos de Patagonia

Chubut, con un movimiento moderado, tuvo un flujo de turistas con reservas anticipadas y llegadas espontáneas. En Puerto Madryn la ocupación hotelera alcanzó el 55% y la parahotelera el 40%, con una estadía promedio de tres días. El movimiento estuvo sostenido principalmente por turismo regional y visitantes que aprovecharon la agenda cultural y deportiva organizada por el municipio. Entre las actividades destacadas se realizaron el Carnaval del Mar, con participación de murgas, comparsas y artistas locales, el ciclo «Verano, Mar y Libros» en el Ecocentro, la feria gastronómica «Madryn Comestible», la Feria con Sabor a Madryn y torneos deportivos como el Triatlón en el frente costero, el Torneo Patagónico de Pelota Paleta, el Torneo de Maxibásquet y competencias de equitación, además de propuestas culturales como el ciclo de cine italiano. La ciudad fue también uno de los principales destinos de naturaleza de la Patagonia elegidos el fin de semana, combinando playa, turismo costero y excursiones a áreas protegidas de relevancia internacional como la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, además de la Reserva Lobería de Punta Loma y el Área Natural Protegida El Doradillo. En el interior provincial fueron muy concurridos el Bosque Petrificado Sarmiento, con troncos de más de 65 millones de años, mientras que en la cordillera sobresalió el Parque Nacional Lago Puelo, reconocido por su microclima y lago de aguas templadas, ideal para trekking, kayak y playas de verano, y el Área Natural Protegida Nant y Fall, famosa por sus siete cascadas en pleno bosque andino patagónico.

Neuquén, tuvo una ocupación promedio del 70% en la mayoría de los destinos, el fin de semana registró un crecimiento interanual de entre el 5% y el 6% frente a la misma fecha del año pasado. Hubo picos de ocupación muy ligados a los eventos. En San Martín de los Andes con la 39ª edición del Cruce a Nado del Lago Lácar con 159 participantes –sumando atractivo deportivo a la propuesta turística– la ocupación estuvo a pleno. Lo mismo en el sur provincial, donde Villa Traful alcanzó niveles cercanos al 90%, y también Villa La Angostura, que celebró la Fiesta Nacional de los Jardines con desfile de carrozas y espectáculos de alta convocatoria. En el norte neuquino, El Cholar llevó adelante la Fiesta Provincial del Ñaco, y Tricao Malal la Fiesta del Loro Barranquero, ambas con propuestas culturales y gastronómicas que convocaron a vecinos y visitantes. La ciudad de Neuquén capital también se integró al movimiento con actividades recreativas y el tradicional desfile de Carnaval sobre la Avenida Argentina, consolidando un fin de semana con actividad turística distribuida en distintos puntos del territorio provincial.

Río Negro, con la cordillera y el mar como escenarios protagonistas, el fin de semana largo de Carnaval mostró niveles de ocupación muy elevados en sus principales destinos. Las Grutas registró un 95% de ocupación, con reportes que la ubicaron prácticamente al 100%, junto a San Antonio Oeste y el Puerto del Este. Playas Doradas alcanzó el 95% y San Carlos de Bariloche llegó al 90%, reflejando un fuerte movimiento tanto en la zona andina como en la costa atlántica. En Bariloche, la Expo Rural 2026 y las actividades de Carnaval en el Centro Cívico aportaron un flujo adicional de visitantes a un destino que combinó naturaleza y agenda cultural. En El Bolsón, las promociones para enlazar la estadía con la próxima Fiesta Nacional del Lúpulo buscaron extender la temporada. El clima acompañó en la cordillera con jornadas soleadas y temperaturas en ascenso, condiciones ideales para excursiones y actividades al aire libre. En el Golfo San Matías, Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este desplegaron comparsas, fiestas de disfraces, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas, mientras que las playas, las excursiones a Punta Perdices y los recorridos por las Salinas del Gualicho se consolidaron como los principales atractivos. El intenso tránsito por la Ruta 237 hacia la cordillera y la ocupación plena en la costa sintetizaron un Carnaval dinámico que se vivió de la montaña al mar.

En Santa Cruz, el flujo de turistas fue bueno, en línea con lo esperado. El Calafate alcanzó un 97% de ocupación sobre más de 11.200 camas habilitadas, en uno de los picos más fuertes de la temporada. El desempeño respondió tanto al atractivo propio del fin de semana extralargo como al inicio del campeonato 2026 del Turismo Carretera, que posicionó a la ciudad en el centro de la escena nacional y atrajo visitantes de toda la provincia, de la Patagonia austral y del sur de Chile. El intenso flujo turístico impactó de lleno en la economía local, dinamizando hoteles, agencias de viaje, remiserías, restaurantes y comercios, en un contexto en el que también se destacó el movimiento hacia El Chaltén, Río Gallegos y Los Antiguos. Los visitantes recorrieron el Parque Nacional Los Glaciares, transitaron la Ruta Nacional 40 y visitaron localidades como Caleta Olivia y Perito Moreno, mientras que en distintos puntos de la provincia se desarrollaron festejos de carnaval, fiestas y actividades deportivas con muy buena convocatoria. En paralelo, El Calafate ultimó detalles para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago Argentino, que se realizaría del 16 al 21 de febrero de 2026 en el Anfiteatro del Bosque, con espectáculos musicales de primer nivel, competencias deportivas como el tradicional Triatlón del Lago y múltiples propuestas culturales abiertas al público, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia.

Tierra del Fuego, el fin de semana largo de Carnaval dejó en Ushuaia una ocupación hotelera y parahotelera del 66%, con una estadía promedio de tres días y un gasto promedio diario estimado en $ 290.000 por turista, reflejando el peso que tienen las experiencias de naturaleza y navegación en la estructura de consumo del destino. La agenda cultural acompañó el movimiento turístico con la Exposición Fotográfica «Carnavalito Creativo», talleres de antifaces para niños, la Gala de Carnaval y el evento central de los tradicionales Carnavales sobre la Avenida Maipú con la participación de 25 expresiones carnavalescas de la provincia y una convocatoria masiva de vecinos y visitantes. En un contexto más amplio, Tierra del Fuego combinó durante el fin de semana largo su perfil de turismo de naturaleza, con excursiones al Parque Nacional, navegaciones por el Canal Beagle y visitas a centros invernales, con propuestas culturales y comunitarias, consolidando un movimiento turístico sostenido en plena temporada estival. Los turistas visitaron además la Isla de Lobos y Pájaros, y la ciudad de Tolhuin, con su microclima, bosques nativos y el lago Fagnano.