Calculan que se necesitarán casi 600 000 millones para reconstruir a Ucrania

La última evaluación conjunta del Banco Mundial, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Gobierno de Ucrania cifra ahora en 588.000 millones de dólares el costo de la reconstrucción y la recuperación del país durante la próxima década, casi tres veces el producto interior bruto anual de Ucrania.

“Es un día más de supervivencia”, cuenta Yana, empleada de la ONU en Kiev, con quien contactamos a través de una conexión a internet inestable, ya que en su casa se producen cortes de electricidad con frecuencia. “Desde hace un mes, mi familia y yo tenemos poco más de una hora de electricidad estable al día, en los días buenos”.

Su testimonio, ofrecido por el jefe de la agencia de la ONU especializada en reconstrucción tras guerras, conflictos y desastres (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, resume la situación de un país a punto de entrar en su quinto año de guerra total.

“La población y las instituciones están más que agotadas”, afirma en una declaración publicada en las redes sociales. “Las familias están agotadas, viven en la incertidumbre y el miedo”.

Cuatro años

En vísperas del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, y casi doce años después de la anexión por parte de Moscú de territorios ucranianos, Ucrania sigue funcionando. Pero detrás de la resistencia que muestra, el coste humano, económico y social no deja de aumentar.

“Esta devastadora guerra es una mancha en nuestra conciencia colectiva y sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales”, declaró el lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, condenando la agresión rusa, que viola el derecho internacional. “Los civiles soportan el peso de esta guerra, y 2025 ha sido el año más mortífero para ellos en Ucrania. Es simplemente inaceptable”.

Una reconstrucción de dimensiones sin precedentes

La última evaluación conjunta del Banco Mundial, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Gobierno de Ucrania cifra ahora en 588.000 millones de dólares el coste de la reconstrucción y la recuperación del país durante la próxima década, casi tres veces el producto interior bruto anual de Ucrania.

Según el estudio, publicado el lunes, los daños directos ascienden a unos 200.000 millones de dólares. La mayor parte de los daños se concentran en viviendas, infraestructuras energéticas y redes de transporte. Aproximadamente el 14% del parque inmobiliario ha resultado dañado o destruido, lo que afecta a más de tres millones de hogares. Las pérdidas económicas acumuladas superan los 660.000 millones de dólares, lo que refleja una economía obligada a funcionar bajo los bombardeos, los cortes de electricidad y la incertidumbre permanente.

El invierno de 2025-2026, marcado por temperaturas que descendían regularmente por debajo de los -20° C, agravó la situación. Los repetidos ataques contra las infraestructuras energéticas dejaron a millones de ucranianos sin calefacción fiable, lo que obligó a muchos de ellos a acudir a centros de ayuda para calentarse o acceder a la electricidad.

Un sistema sanitario bajo una presión cada vez mayor

La guerra no solo destruye infraestructuras: también debilita de forma duradera el estado de salud de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado al menos 2881 ataques contra instalaciones, personal o convoyes médicos desde el 24 de febrero de 2022, lo que supone un aumento de aproximadamente el 20% en 2025 con respecto al año anterior.

“Tras cuatro años de guerra, las necesidades sanitarias aumentan, pero muchas personas no pueden obtener la atención que necesitan, en parte porque los hospitales y las clínicas son atacados regularmente”, subrayó el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado de prensa. “Al final, la mejor medicina es la paz”.

Efectos indirectos del conflicto

La destrucción de las infraestructuras energéticas perturba el funcionamiento de los hospitales, complica el acceso a los medicamentos y dificulta la recuperación de los pacientes, que a menudo son enviados a viviendas sin calefacción ni electricidad. En las zonas cercanas al frente, casi seis de cada diez personas consideran ahora que su salud es mala o muy mala, según una encuesta de la OMS.

Los trastornos psíquicos también están aumentando: la ansiedad, la depresión y los traumas relacionados con la guerra se han generalizado, mientras que el acceso a la atención sanitaria sigue siendo desigual, debido a la falta de seguridad, personal o medios.

Una sociedad en permanente tensión

A pesar de que las hostilidades continúan, ya han comenzado los esfuerzos de reconstrucción. Desde 2022, se han cubierto alrededor de 20.000 millones de dólares en necesidades mediante reparaciones de emergencia y programas de recuperación temprana, especialmente en los ámbitos de la energía, la vivienda y el transporte.

Las agencias de la ONU participan activamente en estos esfuerzos. La UNOPS indica que el año pasado proporcionó más de 45 millones de dólares en equipos de calefacción, al tiempo que contribuyó a reparar escuelas, rehabilitar viviendas y abastecer los servicios de salud.

Sin embargo, estas iniciativas siguen siendo muy insuficientes ante la magnitud de la destrucción y la continuación de los ataques. La reconstrucción de Ucrania presenta la singularidad de que debe organizarse durante la propia guerra, con infraestructuras que a veces se reparan para volver a ser destruidas unas semanas más tarde.

“Queda mucho por hacer para ayudar a los ucranianos a superar la destrucción masiva y los traumas, y a reconstruir sus vidas y sus comunidades destrozadas”, subraya Jorge Moreira da Silva, quien pide “un alto el fuego incondicional que se espera desde hace demasiado tiempo” para allanar el camino hacia una solución política.

Mientras tanto, Ucrania sigue avanzando en un equilibrio precario: reconstruir sin paz, vivir sin normalidad y mantener el funcionamiento de un Estado constantemente atacado, lo que supone una resistencia notable, pero cuyo coste humano no deja de aumentar.