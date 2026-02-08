Argentina cayó ante Corea del Sur en la Copa Davis



El equipo argentino quedó fuera de la competencia en la Copa Davis luego de perder ante Corea del Sur. Tras el 1-1 de la primera jornada en la ciudad de Busan, por la primera ronda de los Qualifiers, cayó por 3-2 y en septiembre próximo, en vez de jugar por la segunda ronda de la competencia (etapa previa al exclusivo Final 8), deberá disputar una serie del Grupo Mundial I para no descender a la zona Americana.

Este domingo, el último punto lo cedió Marco Trungelliti ante Hyeon Chung por 6-4 y 6-3. La jornada se había iniciado con la victoria argentina en dobles: Guido Andreozzi y Federico Gómez por 6-3 y 7-5 a Ji Sung Nam y Uisung Park. Mientras que Thiago Tirante también tuvo la oportunidad de cerrar la serie en Asia, sin embargo cayó ante Soonwoo Kwon por 6-4, 4-6 y 6-3.

Primer set

El parcial fue equilibrado. A los dos jugadores se les notó la tensión por el valor del partido. En ese contexto, Trungelliti intentó incomodar al asiático variándole las alturas y sirviendo con fuerza, recursos que logró plasmar. En el noveno game, con el score 4-4, Chung sacó 15-30, Trungelliti estuvo cerca de generar una chance de quiebre, pero finalmente el local sostuvo el saque (5-4). Al argentino le tocó sacar sin tener margen de error y, en el momento menos indicado, falló, quedó contra las cuerdas, Chung tuvo una chance de quiebre y la concretó, para adueñarse del primer set, por 6-4.

Segundo set

Trungelliti inició el segundo set quebrándole el saque a Chung por primera vez en el match. Tomó impulso anímico a partir de ese objetivo alcanzado y empezó a marcar el ritmo ante un rival que extravió la justeza del primer set. Pero Marco, lamentablemente, no pudo sostener ese ritmo durante mucho tiempo, Chung tomó coraje, presionó y el argentino cedió su servicio en el quinto game (2-3).

En el séptimo juego, con el resultado 3-3, Chung sacó peligrosamente 0-30, pero logró blindarse y defender el saque (4-3). Al argentino lo invadieron los nervios, bajó el porcentaje de primeros servicios y, en el momento menos oportuno, perdió su saque (5-3). Chung sacó para cerrar la serie y no dudó, dándole una gran alegría al país anfitrión.

Cabe recordar que el capitán argentino, Javier Frana, no pudo contar con los principales jugadores del circuito, ya que optaron por no viajar a Corea del Sur por la proximidad del ATP 250 de Buenos Aires, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica. De esta forma, se vio obligado a reformular el equipo que tenía pensado y convocar a Tirante, Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi para que disputen la serie en Busan.