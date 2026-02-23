ANMAT prohíbe marcas de productos capilares por riesgos a la salud



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la prohibición de una serie de productos capilares en todo el país. La medida se tomó tras detectar riesgos sanitarios vinculados a la falta de inscripción oficial y la posible presencia de sustancias tóxicas en su composición.

La restricción alcanza a todos los artículos de las firmas Silkdrop y Good Hair. Según la Disposición 599 publicada recientemente en el Boletín Oficial, estos cosméticos no cuentan con registros vigentes en la base de datos nacional, lo que impide garantizar su seguridad para el uso humano.

El organismo nacional procedió a solicitar la baja de las publicaciones en plataformas de comercio electrónico. Estos productos se distribuían con envíos a todo el territorio, incluyendo la zona sur del país, lo que motivó la intervención del programa de monitoreo de publicidad para evitar su comercialización.

Los alisadores y tratamientos capilares cuestionados podrían contener formaldehído. Esta sustancia, conocida comúnmente como formol, no está autorizada para ser utilizada como activo alisante debido a su alta toxicidad en contacto directo con la piel y las vías respiratorias.

La exposición a estos productos ilegítimos puede provocar irritación ocular, picazón cutánea, tos y ardor en las mucosas. En casos de uso prolongado, las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo de desarrollar dermatitis alérgicas o incluso patologías graves como carcinomas nasofaríngeos.

Entre los artículos prohibidos de Silkdrop figuran el alisado estilo marroquí, botox capilar y keratinas. En cuanto a Good Hair, la medida abarca el plastificado capilar, shock de keratina, leche cauterizadora y recomponedor molecular en todas sus presentaciones y lotes.