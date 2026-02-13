Alerta mundial, Trump quitó todos los controles ambientales sobre emisiones de gases

Desconociendo la validez de los hallazgos científicos que sustentaban la lucha de su país contra el cambio climático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves: “Con efecto inmediato, ponemos fin a todas las normas sobre emisiones ecológicas impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá”.

Estas declaraciones que levantan el alerta en todo el mundo fueron realizadas tras reunirse con Lee Zeldin, responsable de la controvertida Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas), que acumula críticas por la insuficiente respuesta a las catástrofes naturales habidas desde el regreso de Trump a la presidencia, y que los científicos vinculan en muchos casos a los efectos del calentamiento en el clima.

Por la economía

Con esta medida, Trump acaba con el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno del presidente demócrata Barack Obama en 2009 y que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud. Trump defendió su decisión como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense” y aseguró que ello reducirá enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

“Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el coste promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado”, ha dicho el mandatario republicano en una comparecencia en la Casa Blanca tras reunirse con el responsable de la EPA. En marzo de 2025 la agencia ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones relativas a gases contaminantes, lo que provocó una airada respuesta de organizaciones ecologistas.

Este anuncio es un golpe demoledor a los intentos globales de poner freno al calentamiento del planeta. No sólo porque la decisión de Trump es una enmienda a la totalidad de los fundamentos de la regulación climática en Estados Unidos, también por su efecto en una industria, la de la fabricación de vehículos eléctricos, en la que el país se planteó en algún momento competir con China.

Durante la presidencia del demócrata Joe Biden, se implementó una política de bonificaciones fiscales para impulsar la compra de vehículos eléctricos y, por extensión, el fomento de las energías verdes. Aunque las ayudas fiscales de la era Biden ya no existen, este anuncio supone la confirmación oficial del negacionismo climático de la Administración trumpista, otro de los frentes de su amplia guerra cultural.

En paralelo a las continuas loas al carbón que en los últimos meses profiere el mandatario republicano, el efecto motosierra de esta revocación supone el retroceso más radical en materia de política climática por parte de la Administración republicana hasta el momento, tras una serie de recortes normativos y otras medidas destinadas a liberalizar el desarrollo de los combustibles fósiles y obstaculizar, cuando no impedir totalmente, la implantación de las energías limpias.

“En virtud del proceso que acaba de completar la EPA, estamos poniendo fin oficialmente a la denominada ‘declaración de peligro’, una desastrosa política de la era Obama que dañó gravemente a la industria automovilística estadounidense y provocó un aumento de los precios para los consumidores estadounidenses”, ha declarado Trump durante el anuncio, junto a Zeldin y el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, quien llevaba mucho tiempo tratando de revocar la declaración de Obama.

Zeldin declaró en la comparecencia que la Administración del presidente Trump ha adoptado la política climática más trascendental de los últimos 15 años, algo que la agencia evitó durante el primer mandato del republicano en medio de la preocupación de la industria por la incertidumbre legal y regulatoria. “Considerada por algunos como el ‘santo grial de la extralimitación regulatoria federal’, la declaración de peligro de la EPA de Obama de 2009 ahora ha sido eliminada”, afirmó Zeldin.

Política “desambientalista”

Trump ha manifestado en repetidas ocasiones que el cambio climático es a su juicio un engaño. Su segunda retirada del Acuerdo de París ha dejado al mayor contribuyente histórico del mundo al calentamiento global fuera de los esfuerzos internacionales para combatirlo, además de eliminar los créditos fiscales de la presidencia de Biden para acelerar el despegue de los coches eléctricos y las energías renovables.

La denominada declaración de peligro fue adoptada por primera vez por Estados Unidos en 2009 y llevó a la EPA a tomar medidas en virtud de la Ley de Aire Limpio de 1963 para reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros cuatro gases contaminantes atmosféricos que retienen el calor generado por vehículos, centrales eléctricas y otras industrias. Su derogación elimina en la práctica los requisitos reglamentarios que imponían medir, informar, certificar y cumplir con las normas federales de emisión de gases de efecto invernadero para los automóviles, aunque inicialmente podría no aplicarse a fuentes de generación de energía fijas como las centrales eléctricas.

Según las cifras de la EPA, los sectores del transporte y la energía son responsables cada uno de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Según los cálculos de la agencia, la derogación supondrá un ahorro de 1,3 billones de dólares para los contribuyentes estadounidenses, al eliminar tanto la ‘declaración de peligro’ como todas las normas federales sobre emisiones de gases de efecto invernadero para los vehículos.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el mandatario republicano ha venido subrayando su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en Estados demócratas, mientras aspira a impulsar otros que habían quedado congelados durante la presidencia de Biden.