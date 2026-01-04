Ugo Carabelli perdió y se despidió en primera ronda del ATP250 de Brisbane
El tenista porteño Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado este domingo en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane en Australia.
El argentino, cedió por 7-6 (7-4) y 6-3 ante el estadounidense Learner Tien.
Caída y eliminación en Brisbane
En el ATP250 de Brisbane en Australia, este domingo quedó eliminado el tenista argentino Ugo Carabelli, número 49 del mundo, frente al estadounidense Learner Tien, ATP 28 y octavo preclasificado, por 7-6 (7-4) y 6-3 en 1 hora y 32 minutos de juego.
El estadounidense comenzó mejor en el marcador con un quiebre en el tercer juego, Camilo Ugo Carabelli se recuperó al juego siguiente y la paridad del parcial obligó a disputar un tie-break, en el que el número 28 del mundo logró romper en tres ocasiones el saque del argentino para llevarse la manga 7-4.
En la segunda manga, el tenista porteño pudo salvar tres break points en su primer punto de saque mostrando dudas por esa vía.
El estadounidense tomó nota y consiguió un quibre decisivo en el cuarto juego, que le duró hasta el final para cerrar el partido 6-3 frente a un Ugo Carabelli que no encontró el camino para la recuperación.