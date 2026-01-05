ESTADOS UNIDOS - NICOLAS MADURO - TRIBUNAL

Trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal en Nueva York

El líder venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo, en Nueva York.

El dirigente chavista fue llevado hasta el tribunal en el marco de un fuerte operativo de seguridad, al junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

