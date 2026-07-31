Buscan reactivar el Corredor Turístico de Comodoro

Representantes de Comodoro Rivadavia, Río Senguer, Sarmiento y Rada Tilly se reunieron en Río Mayo para avanzar en una agenda de trabajo común y fortalecer la integración regional e impulsar a los prestadores turísticos. Además, pretenden potenciar las oportunidades que ofrece el Corredor Turístico Integrado.

Por su parte, integrantes del Ente Comodoro Turismo participaron activamente de la mesa de trabajo. Allí, coordinaron acciones con referentes de toda la comarca. Asimismo, la reunión permitió avanzar en líneas de promoción y articulación institucional para mejorar la experiencia de los visitantes.

Proyección binacional con Chile

En este marco, las partes asumieron un compromiso clave. Crearán un equipo técnico para compartir información entre los Centros de Informes Turísticos. De esta manera, se mejorará la atención a los viajeros que recorren la región.

Por otro lado, proyectaron sumar a la Región de Aysén, en representación de Chile. En consecuencia, el corredor ampliará su alcance y consolidará una propuesta turística binacional.

Beneficios para los prestadores turísticos locales

La reactivación del Corredor Turístico busca potenciar las fortalezas de cada localidad. Para ello, se impulsará el trabajo colaborativo. Sin duda, los circuitos complementarios generarán nuevas oportunidades de crecimiento para todo el sector patagónico.

Al respecto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó la importancia de estos encuentros. “Es fundamental sostener estos espacios. Por eso, debemos unificar esfuerzos entre las localidades. El turismo regional debe pensarse desde el complemento. Cada destino aporta valor a una propuesta más amplia”, afirmó.