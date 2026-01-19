Thiago Tirante se impuso en sets corridos ante local Aleksandar Vukic en el Australian Open de tenis

El tenista argentino Thiago Tirante logró imponerse en sets corridos ante el local Aleksandar Vukic en el marco de su debut en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año 2026.

Fue victoria por 7-5, 6-2 y 6-2 y clasificándose a la siguiente ronda, en la que se enfrentará ante el estadounidense Tommy Paul.

La única victoria argentina en Australaia

El platense Thiago Tirante alcanzó este lunes la segunda ronda del Australian Open 2026, primer Grand Slam del año que se disputa sobre las duras canchas del tradicional «Melbourne Park» de la ciudad del sudeste australiano.

En su debut en el torneo, Tirante, número 103 del mundo, derrotó en sets corridos al australiano Aleksandar Vukic ATP 78, por 7-5, 6-2 y 6-2.

Tras un parejo primer set, el argentino consolidó su triunfo con soltura de golpes y una contundencia que le permitió ejercer el dominio del partido hasta el final.

Fue un gran debut de Thiago, que en segunda ronda enfrentará al estadounidense Tommy Paul, 19no preclasificado, y verdugo de su compatriota Aleksandar Kovacevic por 6-4, 6-3 y 6-3.

Caídas del resto de los argentinos

En este certamen, del que forman parte una buena delegación de argentinos, el uinico festejo fue el de Tirante, ya que en el esto de los juegos, hubo caída para los nacionales.

Solana Sierra cayó ante Moyuka Uchijima de Japón, por 3-6 y 1-6, Juan Manuel Cerúndolo no pudo frente a Jordan Thompson de Estados Unidos, donde consiguió el primer set 7-6 (3) pero luego cayó por 5-7, 1-6 y 1-6; en tanto que

Mariano Navone se despidió del certamen luego de caer ante Hamad Medjedovic de Rusia, en 4 sets. 2-6, 7-6 (3), 4-6 y 2-6.