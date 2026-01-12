Sebastián Báez se impuso al estadounidense Nava



El argentino Sebastián Báez se impuso este lunes al estadounidense Emilio Nava por 4-6, 7-5, 6-3 en el ATP de Auckland y dejó en claro que se encuentra en un gran momento de confianza y buen juego ante un rival que venía de dos importantes victorias y mostrando un gran nivel.

Báez, quien dijo presente en Auckland por tercera temporada consecutiva, se enfrentará en los octavos de final al estadounidense Jenson Brooksby, quien venció por 6-4, 6-3 al local James Watt.

Báez, quien dijo presente en Auckland por tercera temporada consecutiva, se enfrentará en los

El tenista argentino viene de tener una buena performance en la United Cup y este lunes debutó en el circuito masculino en el ATP de Auckland en un partido que empezó con los dos teniendo buenos servicios, pero Báez no había aprovechado sus oportunidades y Nava se quedó con el primer parcial, según cubrió la Agencia Noticias Argentinas.

El segundo set estuvo muy parejo, pero Báez logró quedarse con el mismo, mientras que en el tercer parcial Nava volvía a dominar intentando pasmar su tenis directo y agresivo, mientras que Báez cada vez estaba más entonado, logró un break en el séptimo juego después de un gran resto de revés paralelo y culminó quedándose con el triunfo por 6-3.

“Tengo que dar las gracias a todos los aficionados que se han quedado a animarme. Les agradezco el apoyo que he sentido hoy”, dijo Báez al público presente, a la vez que añadió: “Hay mucho trabajo detrás de este partido y de las victorias que logré la semana pasada. Me siento muy feliz por todo ello y, por supuesto, quiero mucho más”.