Se enfrió la llegada de Rodrigo Auzmendi a Rosario Central



En las últimas horas se redujeron las posibilidades de que el delantero Rodrigo Auzmendi se incorpore a Rosario Central, ya que todavía no llegó a un acuerdo por su contrato.

De todas formas, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Banfield, dueño del pase del goleador, y el “Canalla” ya alcanzaron un punto en común por la transferencia del 80% de su ficha.

Así, aunque el jugador puede seguir negociando con el club rosarino y tiene ofertas de otros clubes, el “Taladro” se mantiene a la expectativa: necesita la venta para poder levantar inhibiciones, pagar sueldos atrasados e incorporar, siendo el único equipo de la Primera División que no tuvo refuerzos.

Aunque Rosario Central y Banfield alcanzaron un acuerdo para efectuar su traspaso, las exigencias económicas de Rodrigo Auzmendi hacen que su llegada al conjunto auriazul todavía no sea un hecho.

Como el mercado de pases se terminó durante la tarde del martes, el “Canalla” decidió inscribir al atacante de 25 años como refuerzo antes de cerrarlo, por lo que todavía tiene tiempo para seguir negociando y acercar las partes. Por su parte, Banfield espera que la situación se resuelva antes del viernes, con otros clubes interesados, también, en el delantero.

Este no es el primer pase de Auzmendi que se cayó en este verano, ya que hace algunas semanas se lo había nombrado en el radar de Boca, aunque el “Xeneize” únicamente consultó condiciones pero no avanzó.

Con un futuro incierto, el delantero estaba planificado como titular en la primera fecha, en la que el “Taladro” enfrentó a Huracán, aunque fue retirado del once para darle lugar al atacante Bruno Sepúlveda. Igualmente sumó minutos, desde el banco de suplentes, y estará concentrado para la segunda fecha, en la que Banfield visitará a Sarmiento este jueves, a las 21:30.

A pesar de que perdería a uno de sus goleadores, el equipo verdiblanco de la zona Sur del Gran Buenos Aires se encuentra en una situación económica que lo hace ver con buenos ojos la venta de Auzmendi.

Con esos ingresos, la dirigencia del club planea levantar las siete inhibiciones que mantiene, cerrar algunas incorporaciones y alivianar la situación salarial de sus jugadores y empleados.

Aunque en los últimos días se pagaron sueldos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, la institución todavía adeuda los premios y sueldos de diciembre y enero, que se sumará en los próximos días. Así, el “Taladro” planea apaciguar la crisis económica durante algún tiempo, hasta cobrar los derechos televisivos en marzo.