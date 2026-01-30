Sastre puso en funciones a Eduardo Arzani como Secretario de Producción
Esta mañana en la sala de reuniones del Municipio, el Gabinete completo asistió a la puesta en funciones de Eduardo Arzani, como nuevo Secretario de Producción, Innovación y Empleo.
El Intendente Gustavo Sastre le tomó juramento y en forma inmediata fue puesto en funciones para que comience a interactuar con los integrantes del equipo tanto en dicha secretaría, como así también en las subsecretarías y direcciones que dependen de ella.
«Eduardo (Arzani) llega en lugar de Enrique Calvo para conducir la Secretaría de Producción. Es un funcionario que conocemos, y sabemos de la interacción y locución que tiene tanto con el sector público, como así también con el privado. Estamos convencidos de que podremos seguir fortaleciendo las políticas del sector, porque además cuenta con un gran equipo de trabajo», destacó el Intendente.