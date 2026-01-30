EDUARDO ARZANI - PRODUCCIÓN - PUERTO MADRYN

Sastre puso en funciones a Eduardo Arzani como Secretario de Producción

Esta mañana en la sala de reuniones del Municipio, el Gabinete completo asistió a la puesta en funciones de Eduardo Arzani, como nuevo Secretario de Producción, Innovación y Empleo.

El Intendente Gustavo Sastre le tomó juramento y en forma inmediata fue puesto en funciones para que comience a interactuar con los integrantes del equipo tanto en dicha secretaría, como así también en las subsecretarías y direcciones que dependen de ella.

«Eduardo (Arzani) llega en lugar de Enrique Calvo para conducir la Secretaría de Producción. Es un funcionario que conocemos, y sabemos de la interacción y locución que tiene tanto con el sector público, como así también con el privado. Estamos convencidos de que podremos seguir fortaleciendo las políticas del sector, porque además cuenta con un gran equipo de trabajo», destacó el Intendente.

Sastre admitió además que «ha sido una constante en estas gestiones municipales, el hecho de fortalecer y acompañar al privado del sector industrial. Para nosotros, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, Madryn es una ciudad que cuenta con absolutamente todo lo necesario para ser la puerta de ingreso industrial a la Patagonia. Hacia allí vamos, trabajamos sobre cimientos fuertes, pero sobre todo convencidos de saber lo que tenemos, lo que necesitamos, y hacia dónde apuntamos», cerró el Intendente.

