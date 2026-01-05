Sastre inauguró una nueva edición de la Colonia Municipal de Verano



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, dejó inaugurada hoy una nueva edición de la Colonia Municipal de Verano, en un evento que contó con la presencia de miles de niños de los distintos barrios de nuestra ciudad. En esta oportunidad, serán ocho las sedes con las que contará esta propuesta, distribuidas en todos los sectores.

Cabe destacar que en total son cerca de 200 las personas que trabajan para hacer posible el desarrollo de esta iniciativa que año tras año continúa creciendo. Además, se puso en valor el aporte de la firma Albamar, que se encargó del traslado de niños y niñas.

Rol social e integrador

Al respecto, el Intendente dijo: «Hoy comenzamos a disfrutar de una nueva edición de la Colonia Municipal de Verano, que cuenta con ocho sedes distribuidas en todos los sectores de Puerto Madryn, ratificando la impronta social e integradora que tiene esta propuesta».

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: «Además de los ejes habituales, este año sumamos actividades vinculadas al cuidado y la prevención frente a la exposición solar, siendo una temática fundamental. Al igual que en ediciones anteriores, implementaremos un fuerte enfoque en el cuidado del ambiente».

Cuidado de la piel y sustentabilidad

Con el objetivo de lograr un amplio alcance en fotoeducación, se diseñaron propuestas que incluyen juegos y una canción, a través de las cuales niños y niñas aprenderán la importancia de proteger la piel del sol y adoptar hábitos saludables desde temprana edad. Rosario Peralta, médica especialista en Dermatología y Cáncer de Piel, destacó el trabajo que se viene desarrollando junto a la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

En el marco del programa Construyendo Sustentabilidad, la colonia también tendrá un fuerte enfoque en el cuidado del ambiente. Se diseñaron actividades y acciones orientadas a generar conciencia y promover hábitos sustentables que puedan mantenerse en el tiempo.