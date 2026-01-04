Santa Cruz busca duplicar la faena de guanaco en 2026



Durante el cierre anual de la Comisión Asesora Provincial del Plan de Manejo del Guanaco se realizó un balance del primer año de implementación del nuevo esquema de aprovechamiento del recurso en Santa Cruz y se comenzaron a delinear las metas para 2026.

El encuentro reunió a organismos públicos, técnicos, productores e industriales, y confirmó que el objetivo planteado para este año, de aprovechar alrededor de 10 mil ejemplare, fue alcanzado e incluso superado.

Así lo explicó en FM Dimensión Emilio Rivera, vocal director del Consejo Agrario Provincial (CAP) en representación de los productores ganaderos, quien destacó que el nuevo plan “se puso en práctica a fines de marzo de 2025” luego de un trabajo previo realizado durante todo 2024 tanto a nivel nacional como provincial.

Rivera señaló que la Comisión Asesora que es convocada por el CAP como autoridad de aplicación, cuenta con una amplia representación institucional. Participan el Ministerio de la Producción, INTA, SENASA, entidades rurales, frigoríficos orientados a la carne y empresas enfocadas en el aprovechamiento de la fibra.

“Es una mesa bastante completa, donde se exponen los aspectos positivos y los problemas que van apareciendo, y se definen tareas para buscar soluciones”, resumió.

Según detalló Rivera, la principal modalidad de aprovechamiento durante 2025 fue el encierre a campo y la faena en plantas frigoríficas, con algunas experiencias menores bajo otros esquemas. Ese incremento de volumen permitió resolver el problema recurrente de la falta de stock a mitad de temporada.

“El año fue particularmente complejo desde lo climático, con mucho viento y temporales que dificultaron el trabajo a campo, pero aun así se logró cumplir la meta”, explicó.

Como resultado, se sostuvo la oferta de carne de guanaco, que hoy se comercializa en cortes envasados al vacío, congelados, con bajo contenido graso y a precios entre un 30 y 40% menores que cortes equivalentes de carne vacuna.

En ese sentido, Rivera destacó también la reciente publicación de un informe del INTA que confirma la calidad nutricional del producto. “Habla de bajo contenido de colesterol y muy buenas propiedades, lo que posiciona a la carne de guanaco como un alimento destacado”, señaló.

Impacto económico y generación de empleo

Otro de los puntos subrayados en el balance fue el impacto laboral del plan. De acuerdo a las estimaciones del CAP, entre 80 y 100 personas están hoy empleadas de manera directa en distintas etapas del aprovechamiento del guanaco.

“Hay trabajo en el campo, en el armado de corrales, en el encierre, en el transporte de animales y en las plantas frigoríficas”, explicó Rivera, agregando que para una provincia como Santa Cruz “no deja de ser un número importante”.

La necesidad de regular densidades

En la entrevista con FM Dimensión Rivera reconoció que detrás del plan existe un conflicto histórico entre el guanaco y la producción ganadera. “Son herbívoros que compiten por un recurso extremadamente escaso en Patagonia. Las altas densidades de guanacos impactan sobre la oferta forrajera y generan ineficiencias productivas”, afirmó.

Explicó también que el nuevo plan apunta a aumentar el impacto de las extracciones, pero con una lógica de aprovechamiento productivo. “No se trata de exterminar la especie, sino de regular densidades para poder manejar mejor el pastizal natural, conservar los servicios ecosistémicos y permitir esquemas de manejo más eficientes”, sostuvo.

Fuente: Ahora Calafate