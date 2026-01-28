BOMBEROS - BRIGADISTAS - INCENDIOS FORESTALES - RESCATE

Rescataron a dos personas en medio del combate del fuego en Chubut

En el marco de las tareas de contención de los incendios forestales en la provincia de Chubut, brigadistas cordobeses protagonizaron el rescate y evacuación de dos civiles que resultaron heridos mientras se encontraban en una zona afectada por el fuego.

El episodio ocurrió en las últimas horas en la zona de Cholila, en proximidad al Parque Nacional Los Alerces, donde trabajan 26 bomberos voluntarios de Córdoba en uno de los focos más complejos y agresivos que afectan a la región patagónica.

Durante las tareas operativas, dos hombres adultos fueron alcanzados por árboles derrumbados, lo que les provocó golpes y laceraciones, uno de ellos con lesiones en la cabeza.

En el lugar, los brigadistas realizaron primeros auxilios y posteriormente coordinaron el traslado de ambos heridos a un centro de salud de Cholila, donde fueron asistidos. Según se informó, las dos personas se encuentran en buen estado de salud.

Los bomberos cordobeses integran un operativo conjunto junto a brigadistas del ETAC, del Plan Provincial de Manejo del Fuego y de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, quienes trabajan intensamente en la contención de las llamas mediante la construcción de fajas cortafuego, el tendido de líneas y ataques indirectos con motobombas de última generación, con el apoyo permanente de medios aéreos.

La delegación enviada desde Córdoba comenzó a operar en la zona el domingo pasado, con jornadas que superan las 12 horas diarias.

Está previsto que permanezcan en el lugar por un período máximo de 10 días, plazo tras el cual se evalúan relevos en caso de que el Comando Unificado, encargado de coordinar los recursos humanos y materiales, lo solicite.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fátima Florez, Javier Milei, Mar del Plata

Show en vivo con Milei
Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta
Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: adoquinado, Gustavo Sastre, puerto madryn

Sastre: «El plan mixto de adoquinado sigue avanzando en los barrios de Puerto Madryn»
Etiquetas: Comarca Andina, damnificados, incendios forestales, viviendas

Construyen viviendas para familias afectadas por los incendios en El Hoyo, Epuyén y Cholila
Etiquetas: Comodoro Rivadavia, dispositivo de emergencia, educación

Educación pone en marcha un dispositivo por la emergencia en Comodoro Rivadavia