Puerto Madryn y Real Betis se unen por un futuro sustentable



Los programas Forever Green del Real Betis Balompié y Construyendo Sustentabilidad de la Municipalidad de Puerto Madryn avanzan en el desarrollo de una alianza estratégica orientada a la conservación de las especies marinas y la protección de los ecosistemas costeros.

Desde Argentina, se suman a esta iniciativa el Ecocentro Puerto Madryn y la consultora Proyecto Sustentable, actor clave para la concreción de la propuesta. Su participación ha sido fundamental para fortalecer un trabajo colaborativo que integra deporte, educación, gestión pública y sostenibilidad.

En el marco de esta alianza, se acordó la implementación de cuatro acciones conjuntas, que contarán con la participación activa de todos los actores involucrados. Para su planificación se realizó una reunión virtual de trabajo, de la que participaron Diego González, secretario de Educación, Cultura y Deportes; Irene Rincón y Fausto Scaldaferri, por la Fundación Real Betis Balompié – Forever Green; Marina Olazábal, del Ecocentro Puerto Madryn; Emanuel Almirón, desde la Subsecretaría de Deportes y Ramiro Pazos, por la Consultora Proyecto Sustentable.

Esta unión internacional refuerza el compromiso compartido con la sostenibilidad, la educación ambiental y la acción climática, tendiendo un puente entre Europa y América Latina para promover la protección del océano y sus ecosistemas.