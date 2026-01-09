Puerto Madryn será escenario de «Los Dragones» y «Las Pelotas» este verano



La Municipalidad de Puerto Madryn anunció la agenda de espectáculos musicales gratuitos que se desarrollarán durante la temporada de verano en el escenario mayor del muelle Piedra Buena. En ese marco, ya se encuentran confirmadas las presentaciones de Los Dragones, que brindarán un show de cumbia el viernes 16 de enero, y Las Pelotas, que subirán el viernes 23 de enero.

La propuesta se enmarca en una planificación de las actividades culturales que se sostienen a lo largo del año, priorizando el acceso gratuito para vecinos y turistas, y optimizando el uso de los recursos municipales. Cabe recordar que Las Pelotas ya se presentó en la ciudad en 2017 y Los Dragones lo hicieron en 2025, siendo dos de las bandas que mayor convocatoria lograron en los veranos recientes, lo que reafirma el interés del público por este tipo de propuestas abiertas.

Además de los shows nacionales, el Municipio destacó que la programación incluirá una noche exclusiva dedicada a artistas locales, así como la participación de músicos madrynenses en la previa y el acompañamiento de los principales eventos del verano, reafirmando el compromiso con la difusión y el fortalecimiento de la escena cultural local.

Agenda cultural

-Talleres culturales gratuitos de verano en distintas sedes de la ciudad.

-Mercado cultural

-Feria de Emprendimientos de oficios culturales: de jueves a lunes (durante enero y febrero) – De 15 a 21 hs. Playón «Pioneros del Buceo», Av. Roca y R. Sáenz Peña.

-Escaparate Cultural: miércoles a sábado de 9 a 12 y de 16 a 19 horas.

Exposiciones y muestras

-MuMA:

Del 02 al 30 de enero el Museo Municipal de Arte desarrollará junto a la «Colonia de la Muni 2026» la propuesta «Aventura Cultural. Colonias en el Museo».

Sábado 10/01 – 19 horas: Inauguración de la muestra «Cartografías de la orilla» de Ma. Laura Bratoz. Museo Municipal de Arte (Roca 444). (Podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 20 horas; y los sábados, de 17 a 20 horas).

-Casa de la Cultura:

Paseo de antigüedades: del viernes 09 al domingo 11 de enero

Teatrazo – 20 años

-Del 13 al 25 de enero – El Galpón de La Escalera, ubicado en San Martín 894, esquina Estivariz, organiza con el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn, el festival propone una amplia cartelera de funciones teatrales, talleres y espacios de reflexión y encuentro.

Recitales de verano

-Ciclo «Nuevos pianistas» a cargo de Agustín Urrutia. Viernes de enero y febrero de 19 a 20 horas.

-Viernes 16/01: «Los Dragones» – Escenario mayor (Playón recreativo).

-Sábado 17/01 – 18 horas: El Arte de Hacer – Festival Multicultural – Edición N° 62. Escenario mayor (Playón recreativo).

–Domingo 18/01: ARENA ROCK – Parador Municipal (Bajada Nº 9)

-Viernes 23/01: «Las Pelotas» – Escenario mayor (Playón recreativo)

-Sábado 21/02: Festival de artistas Madrynenses – Escenario mayor (Playón recreativo)

Verano, Mar y Libros

-Viernes 16/01: Silvia Iglesias – 20:00 hs – Ecocentro

-Viernes 23/01: Liliana Ancalao y Viviana Ayilef – 20:00 hs. – Ecocentro

-Sábado 24/01: «Bonus Track»: Charla abierta con escritoras patagónicas: Liliana Ancalao, Viviana Ayilef, Romina Olivera y Andrea Testarmata – 20:00 hs. Casa de la Cultura

-Viernes 30/01: Guillermo Martínez – 20:00 hs. Ecocentro

-Viernes 06/02: Martín Sivak – 20:00 hs. Ecocentro

-Viernes 13/02: Florencia Etcheves – 20:00 hs. Ecocentro

Carnavales 2026

-15 y 16 de febrero.