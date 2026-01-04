Pío Bonacci, nuevo delantero del Deportivo Madryn

El Deportivo Madryn continúa no solo con sus trabajos de pretemporada sino también con la confirmación de nuevos refuerzos con vistas a la Temprada 2026 del Torneo de la Primera Nacional.

Este fin de semana, se confirmó la llegada del delantero Pío Bonacci, de amplia trayectoria en la divisional y con último paso por Deportivo Maipú.

Más nuevas caras en «El Aurinegro»

El Deportivo Madryn transita por un intenso fin de semana de pretemporada, iniciada el pasado viernes 2 y bajo las órdenes del nuevo entrenador Cristian Díaz, que junto a su cuerpo técnico, lideran un cronograma de entrenamientos más que importantes con vistas a la Temporada 2026 del Torneo de la Primera Nacional.

La dirigencia, a la vez, trabaja en la confirmación de nuevos refuerzos, tal como se dió este sábado, con la concreción de la llegada del delantero Pío Bonacci, de 27 años y que llega luego de vestir la camiseta de Deportivo Maipú.

En el club «Botellero», Bonacci jugó 35 partidos, con 8 goles y sumará jerarauia para el ataque del «Depo» que sostuvo a Luis Silba y Nazareno Solís y que sumó al colombiano Mauricio Cuero.

Bonacci, en su trayectoria, registra pasos por San Martín (T), Almirante Brown y Ñublense, entre otros.