Ofrecen 50 millones de recompensa por los responsables de los incendios forestales



El gobernador brindó un informe actualizado sobre los distintos focos registrados en sectores de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces. Desde la localidad de El Hoyo y junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y el fiscal Carlos Díaz Mayer; el mandatario destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales, ratificó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos certeros y contundentes sobre el siniestro ígneo que afecta a la zona de Puerto Patriada.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, detalló este miércoles el plan de acción dispuesto por el Ejecutivo para hacer frente a los incendios forestales que afectan a distintos sectores de la región cordillerana. En una rueda de prensa que encabezó desde la localidad de El Hoyo, el mandatario brindó un informe actualizado sobre el estado de los focos registrados en Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, así como las tareas desplegadas por brigadistas provinciales y nacionales para controlar y detener el avance de las llamas.

Torres, quien desde los últimos días se encuentra presente en la Comarca Andina monitoreando y supervisando el desarrollo de los operativos, señaló que, de acuerdo a lo confirmado en las últimas horas por el Ministerio Público Fiscal, tanto el incendio desencadenado y ya controlado en la localidad de Cholila como el foco aún activo en la zona de Puerto Patriada fueron provocados de manera intencional. “Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos” para quienes aporten datos precisos y contundentes que permitan identificar y capturar a los responsables de este último foco ígneo, anticipó.

Medidas ejemplificadoras

Torres consideró en ese marco que “se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, no podemos dejar que ganen los violentos” y aseguró que “la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y que los responsables vayan presos”.

Ante distintos medios de comunicación, el mandatario indicó que “vamos a ir a fondo para dar con los responsables, voy a seguir paso a paso la investigación y hacer todo lo que esté a mi alcance para que la condena sea la que corresponde, porque esto no es una contravención sino que se puso en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y de todos los pobladores”.

Puerto Patriada: asistencia y llegada de más recursos

El gobernador se refirió al amplio operativo que se mantiene desde el pasado lunes para combatir el incendio forestal desatado en la zona de Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo, donde alrededor de 300 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, maquinaria pesada, unidades móviles y un total de seis medios aéreos participan de los intensos trabajos.

Reveló que “ya fueron ubicadas las familias” cuyas viviendas fueron alcanzadas por las llamas y precisó que, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, “vamos a estar acompañando a familias y productores que fueron afectados”. Aclaró asimismo que “no hay viviendas comprometidas en Epuyén pero algunos pobladores fueron evacuados de manera preventiva”.

El mandatario manifestó que también se encuentra gestionando ante el Banco del Chubut la suspensión del “cobro de tarjetas y la implementación de una serie de medidas de alivio financiero para productores y prestadores turísticos locales”.

Anticipó, además, que “hoy está llegando el avión hidrante de mayor porte que tenemos en la Argentina”, indicando que “hicimos un convenio y hoy a la tarde estará llegando a Esquel, va a trabajar de manera complementaria a los seis aviones hidrantes y helicóptero que ya están actuando”.

Trabajo articulado con Río Negro y Nequén

Por otra parte, el gobernador manifestó que “estamos trabajando en conjunto desde lo operativo con la provincia de Río Negro y también obviamente en lo que hace a la investigación”. Sostuvo en esa línea que “lo mismo que padece nuestra comarca en Chubut lo padecen ellos y también Neuquén. Son los mismos violentos, hay una conexión en cuanto a la modalidad de estos delitos y obviamente el fuego no distingue jurisdicción, ni nacional, ni provincial, ni interprovincial. Así que estamos trabajando en conjunto tanto la justicia como la fuerza provincial y federal”.

El titular del Ejecutivo aseguró que “vamos a controlar el incendio, vamos a recuperar la paz en la comarca y va a haber definitivamente una medida ejemplificadora. No le vamos a dar el gusto a ninguno de estos violentos de amedrentar o sembrar miedo en nuestras comunidades”.

Tolerancia cero

En tanto, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, sostuvo que “estamos ante una situación que, según la línea que plantea el fiscal, es de una gravedad absoluta, y por eso celebro que el gobernador vaya a fondo con la búsqueda de estos criminales, tenemos que dar el ejemplo para que no se repita nunca más”.

El funcionario indicó que “lo que tiene que quedar en claro es que debe haber tolerancia cero para estos criminales en todas sus dimensiones, que atentan contra la naturaleza, la propiedad privada y la vida de los seres humanos”. Agregó que “no se trata de un color político ni de un gobernador de un partido o de otro, se trata de los argentinos, hay que terminar con esto, un tipo que prende fuego es un delincuente, un asesino en potencia”.

Uso de acelerantes

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz Mayer señaló que “se está investigando el inicio del fuego en Puerto Patriada. Estamos convocando a expertos de siniestros de la Policía Federal y también está trabajando nuestra brigada de investigaciones de la Policía de Chubut y un perito que tenemos designado acá en la jurisdicción”.

Señaló que “estaría más o menos identificado el sitio donde se habría iniciado el, estamos trabajando en pos de poder descubrir y determinar el inicio propiamente dicho y quién o quiénes pudieron haber sido los que provocaron el incendio”. Añadió que “en este caso puntualmente se inició con un acelerante o nafta que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”.

2.000 hectáreas afectadas

Consultado por la situación actual de Rincón de Lobos, el intendente César Salamín destacó que “se está trabajando con topadora municipal, con camiones cisternas que están a disposición del municipio y brigadas provinciales”, y explicó que “el fuego está bajando a la zona del desemboque, por lo que estamos trabajando con topadora del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y gente del SNMF, son más de 80 brigadistas en ese sector”.

Desmintió que haya más hogares alcanzados por el fuego y recordó que “las diez casas afectadas fueron del primer día del incendio. A partir de ese momento no tuvimos más”. Por último, remarcó que no hay evacuados o alojados en dependencia, y que hasta el momento son 2.000 las hectáreas afectadas por el siniestro ígneo en la zona.

Resguardo y acciones preventivas

Cabe señalar que, durante la jornada de ayer martes, el personal se abocó a resguardar viviendas y a controlar focos activos cercanos a estructuras en toda la zona de Puerto Patriada. Asimismo, se coordinó evacuaciones preventivas en conjunto con la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Protección Civil Municipal de Epuyén.

Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal en tierra, atacando los distintos sectores con actividad de fuego. En tanto, la maquinaria realizó apertura de fajas y ensanchamiento de caminos.

El operativo reúne a personal de línea del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Río Negro, Neuquén, Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), bomberos voluntarios de la cordillera, Parque Nacional “Lago Puelo” y la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut.

Colaboran, a su vez, instituciones tales como Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, Policía del Chubut, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud, Dirección de Pesca Continental, Ejército y Gendarmería Nacional Argentina, entre otras. Este miércoles ingresó personal de la Brigada Nacional Centro del SNMF – AFE, Subsecretaría de Protección Ciudadana y Bomberos Voluntarios de la Regional I.

Los recursos materiales disponibles son: camionetas, motocicletas, autobombas, automóviles, camión, minibús, camión cisterna, ambulancia, retroexcavadora, topadora, embarcaciones y medios aéreos (helicópteros con helibalde, aviones anfibios y aviones cisterna).

Parque Nacional Los Alerces

Asimismo, el gobernador destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales para resguardar a pobladores, visitantes e infraestructura dentro del Parque Nacional Los Aleces en un trabajo articulado con los distintos organismos nacionales, provinciales y locales.

Se recuerda que, como medida preventiva, se dispuso el cierre temporal del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta Provincial N°71 comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, debido al avance del fuego, la reducción de visibilidad por el humo y a la circulación constante de vehículos de emergencia afectados a las tareas de combate.

Actualmente, más de 50 personas trabajan en las tareas de combate, con el apoyo de tres medios aéreos, en un operativo ampliado que cuenta con la colaboración de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), instituciones provinciales y locales, y prestadores turísticos de la zona. Desde el mediodía de este martes, se procedió de manera preventiva a la evacuación de senderistas y acampantes en las zonas de posible avance del fuego, particularmente en Río Arrayanes y Lago Verde, priorizando la seguridad de visitantes y trabajadores.