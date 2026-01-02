AGENDA FEDERAL - JAVIER MILEI - VIAJES

Milei retoma su agenda federal

El presidente Javier Milei confirmó que iniciará el año 2026 retomando sus recorridas por el interior del país, eligiendo como primeros destinos a la provincia de Córdoba y al territorio bonaerense.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde, ante la consulta de un seguidor, detalló el orden de sus próximas escalas: «1) Córdoba 2) PBA».

La organización del evento en suelo mediterráneo estará a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y referente clave en la provincia donde el oficialismo obtuvo un contundente 42% de los votos en las pasadas elecciones de octubre.

Esta visita se inscribe en la continuidad del denominado «Tour de la Gratitud», iniciado tras el triunfo electoral que le permitió al Ejecutivo fortalecer su representación en el Congreso y asegurar la aprobación del Presupuesto 2026.

Posteriormente, Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico donde el oficialismo nacional busca consolidar su estructura territorial frente a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Con la mirada puesta en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias y el objetivo de profundizar las reformas estructurales, el Presidente apunta a mantener el contacto directo con su base electoral en las dos jurisdicciones que resultaron determinantes para el nuevo escenario de poder político en la Argentina.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Censo, lobos marinos, medioambiente, Río Negro

Río Negro realiza censos de lobos marinos en áreas protegidas costeras
Etiquetas: Gobierno Nacional, presupuesto 2026

Ya está en vigencia la ley de Presupuesto 2026
Etiquetas: energía, gas, servicios, subsidios

Rige el nuevo esquema de “subsidios focalizados”