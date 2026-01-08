COMARCA ANDINA - FUEGO - INCENDIO FORESTAL - PUERTO PATRIADA

Más de 300 personas en el operativo para combatir el fuego en Puerto Patriada


Un amplio operativo reúne a cerca de 350 personas, entre combatientes y grupos de apoyo, equipamiento variado y medios aéreos, entre ellos el avión hidrante más grande de Latinoamérica, en el combate del incendio forestal en Puerto Patriada.

De acuerdo al último informe técnico elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF),  el siniestro ígneo detectado en el sector conocido como Primera Cantera de Puerto Patriada sigue activo.

Ayer miércoles el personal construyó fajas cortafuegos y realizó protección de viviendas. Al mismo tiempo, se reforzaron y consolidaron fajas cortafuegos y se llevaron adelante enfriamientos con equipos de agua y recorrido con observadores en terreno.
Este jueves se continuarán con los trabajos de construcción de fajas y enfriamiento de puntos calientes. En tanto, si las condiciones de visibilidad así lo permiten operarán los medios aéreos sobre sitios estratégicos.

Trabajo coordinado

El operativo congrega a distintas instituciones bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques, entre ellas la Subsecretaría de Protección Ciudadana, bomberos voluntarios de la región, el SNMF, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, Policía, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud, Pesca Continental, Ejército y Gendarmería.

Los recursos materiales disponibles son: camionetas, motocicletas, autobombas, automóviles, camión, minibús, camión cisterna, ambulancia, retroexcavadora, topadora, embarcaciones y medios aéreos (helicópteros con helibalde, aviones anfibios y aviones cisterna).

Este miércoles arribó el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se incorporó de inmediato al operativo de combate de los incendios forestales. La aeronave cuenta con una capacidad de carga de hasta 15.000 litros de agua o retardante, lo que amplía sustancialmente la capacidad de respuesta frente a los focos.

