Luque exige que YPF «se haga cargo del desastre» tras el derrumbe del cerro Hermitte

Tras el derrumbe del cerro Hermitte, el diputado nacional Juan Pablo Luque fue contundente al responsabilizar a YPF por la situación que atraviesa Comodoro Rivadavia y exigirle que se haga cargo del impacto provocado durante años de actividad en la zona.

“Estamos viviendo la peor catástrofe en la historia de nuestra ciudad. Hay familias con situaciones realmente complejas, que lo perdieron todo o viven con miedo permanente”, sostuvo Luque, al tiempo que recordó que junto al senador nacional Carlos Linares presentaron un proyecto para declarar la catástrofe en Comodoro Rivadavia.

El legislador explicó que se puso a disposición del intendente y mantuvo reuniones para intentar aportar soluciones desde su rol institucional. “Estuve reunido, tratando de ser útil como legislador y también como exintendente, porque conozco la ciudad y sé lo que significa atravesar una situación de esta magnitud”, señaló.

Sin embargo, Luque advirtió que hasta el momento no se observan respuestas concretas por parte del Gobierno nacional. “No veo una acción clara y directa que esté a la altura de lo que está viviendo Comodoro”, remarcó.

En ese marco, apuntó directamente contra YPF y su responsabilidad histórica en la zona. “Hay que pedirle a YPF, como máximo responsable y principal actor del desastre que tenemos en la ciudad, que se haga cargo. Más que pedirle, yo iría a exigirle que devuelva a Comodoro Rivadavia todo el daño que nos ha dejado”, enfatizó.

Finalmente, Luque insistió en que la reconstrucción de la ciudad y la asistencia a los damnificados requiere decisiones políticas firmes y un compromiso real de quienes tuvieron un rol determinante en la degradación del territorio.